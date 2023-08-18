Готував теракт: британський бізнесмен хотів підірвати адвокатів, помстившись за дружину (фото)

Два юристи, які допомогли британським правоохоронним органам конфіскувати 1 млн фунтів стерлінгів у дружини багатого бізнесмена, потім стали мішенню для змови з метою вибуху.

У Великій Британії 50-річного Джонатана Наттолла, чоловіка переможниці лотереї, яку підозрювали у відмиванні грошей, визнано винним в організації змови з метою підриву бомб біля робочих місць двох адвокатів, які брали участь у судовому процесі проти неї. Про це пише Daily Star.

Два юристи, які допомогли британським правоохоронним органам конфіскувати 1 млн фунтів стерлінгів у дружини багатого бізнесмена, потім стали мішенню для змови з метою вибуху.

Джонатана Наттолла визнали винним в участі у змові з метою залишити вибухові пристрої біля кабінетів юристів Ендрю Саткліффа та Енн Дживонс у лондонському суді Грейз Інн. Як стверджується, бізнесмен відчував глибоку неприязнь до цієї пари за їхню участь у розслідуванні справи його дружини Аманди. Він затаїв "глибоку образу" на них за те, що вони співпрацювали з правоохоронними органами проти його сім'ї.

Британський бізнесмен Джонатан Наттолл визнав свою провину Фото: Daily Mail

Аманда Наттолл у 2011 році опинилася в центрі розслідування справи про відмивання грошей, яку вело Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). Ендрю Саткліфф вів судовий розгляд, а місис Дживонс долучилася до справи, щоб допомогти йому, шість років потому.

Суд дізнався, що сім'я Наттолл отримала гроші незаконним шляхом і зажадав конфіскувати їхній маєток Емблі, у Ромсі, Гемпшир.

Бізнесмена визнали винним у розробці схеми приведення в дію вибухових пристроїв. Передбачається, що він вдався до допомоги 46-річного Майкла Броддла і синів 18-річного Чарлі та 20-річного Джошуа, але двоє останніх були виправдані після 25-годинної наради присяжних. Видання зазначає, що Джонатан також вдався до допомоги свого водія, 58-річного Майкла Соде.

Наттолл нібито був незадоволений перспективою втратити свій родинний будинок, маєток Емблі в Ромсі Фото: Wikimedia Commons

14 вересня 2021 року в Gray's Inn було розміщено два "пристрої", включно із зовнішніми камерами 3 Verulam Buildings, де працює Саткліфф, що призвело до евакуації будівель і перекриття доріг.

Броддл визнав провину за двома пунктами: розміщення предмета з наміром і володіння вибуховою речовиною. Наттолл і Соде заперечували свою провину, але їх визнали винними за двома пунктами обвинувачення у змові з метою розміщення предмета з наміром викликати впевненість у тому, що він вибухне або запалиться. Усіх їх буде засуджено в призначений термін.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який у 15 років був бездомним, став мільйонером. Саймон Сквібб став бездомним у 15 років і не знав, що на нього чекає в майбутньому. Чоловік спав на сходовій клітці, коли у нього вперше з'явилася ідея відкрити садівничу компанію, яка пізніше принесе йому мільйони доларів.

Також стало відомо, що дружина мультимільйонера погодилася народжувати за розкішні подарунки. У Лінди Андраде є список речей, які вона очікує від свого багатого чоловіка, щоб він купив їй на "випадок вагітності". Жодна з них не здається дешевою чи звичайною.