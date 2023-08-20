Не пережив операцію: помер пес Чімс породи сіба-іну — зірка популярного мема

Пес на прізвисько Болці, який став прототипом відомого собаки-мема Чімс, помер під час операції з видалення ракової пухлини.

Про смерть пса Болці стало відомо від його господині, яка опублікувала відповідний пост в Instagram.

Болці, який став прототипом собаки-мема на прізвисько Чімс, що став вірусним, помер у п'ятницю, 18 серпня, під час операції з видалення ракової пухлини. За словами господині, спочатку планувалося провести хіміотерапію собаці або інше лікування після цієї операції, але Болці помер у віці 12 років.

"Згадайте ту радість, яку цей сіба-іну приніс світові й об'єднав людей під час пандемії коронавірусу, але тепер його місію виконано. Я вірю, що він бігає по небу і їсть багато смачної їжі зі своїми новими друзями. Він завжди буде в моєму серці. Я сподіваюся, що він зможе продовжувати радувати всіх в інтернеті", — написала господиня собаки.

Болці, який став прототипом собаки-мема на прізвисько Чімс, що став вірусним, помер у п'ятницю, 18 серпня Фото: Instagram

Хто такий Чімс?

Справжньої популярності мем із собакою Чімс, прототипом якого став Болці, набув 2020 року. Користувачі соціальних мереж стали створювати меми одразу з двома собаками — Доге і Чімс.

Часто цей мем використовували для протиставлення людей у минулому, яких символізував Доге, та людей сучасності, яких показував Чімс Фото: Reddit

Порода обох собак — сіба-іну, але якщо перший зображувався у вигляді накачаного м'язистого гіганта, то Чімс символізував більш боягузливого антипода. Проте Чімс часто виступав і в ролі того, хто може протистояти нападкам Доге.

Доге і Чімс Фото: Wikipedia

Цей мем має дуже багато різних варіацій і передає різні смисли за допомогою опублікованих текстів. Часто цей мем використовували для протиставлення людей у минулому, яких символізував Доге і людей сучасності, яких показував Чімс.

Цей мем має дуже багато різних варіацій і передає різні смисли за допомогою опублікованих текстів Фото: Reddit

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому собакам потрібно обов'язково все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Також Фокус писав про те, що жінка побачила голову чужого собаки, що стирчала з-під підлоги. Кіндал Брет почула дивні звуки з кімнати, в якій вони з чоловіком робили ремонт. Жінка була готова побачити злодія, але ніщо не могло підготувати її до того, що ж насправді так шуміло.