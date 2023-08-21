Загадковий знімок 1917 року із "серфінгістом" наштовхнув на думку про подорож у часі (фото)

На опублікованому фото, яке назвали "Останній пікнік", зображено групу дорослих і дітей, що розташувалися на пагорбі в Канаді 1917 року. Але одна людина, очевидно, виділяється на тлі інших.

Таємнича фотографія, зроблена понад 100 років тому, змусила людей замислитися про те, що, можливо, подорожі в часі існують. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Знімок під назвою "Останній пікнік" показує групу дорослих і дітей у Канаді в 1917 році. Жінки — у довгих спідницях, а чоловіки — піджаках і капелюхах.

Але на загальному тлі вибивається фігура чоловіка, чий одяг дуже нагадує сучасний. Він одягнений у мішкувату футболку та шорти, також у нього скуйовджене волосся.

Судячи з усього, "чоловік-серфер" викликав питання й у сучасників: на знятих кадрах видно, що вусатий сусід у крислатому капелюсі з явною недовірою дивиться на нього впритул, а жінка з іншого боку вказує в його сторону.

Ютубер Джеймі Д. Грант (Jamie D. Grant) виявив це фото в історичній книзі Лестера Рея Петерсона 1974 року "Історія Великого мису Скотта" (The Great Cape Scott Story). Він опублікував ролик, у якому звернув увагу на одяг і, зокрема, капелюхи, які носили на початку минулого століття.

Людина на відео нібито з іншого періоду історії

"Тепер придивіться. Його голова не покрита, його волосся, його шорти. Чоловік ліворуч недовірливо дивиться. Таємничий мандрівник довів неможливе та здійснив подорож у часі?" — висловив припущення автор ролика.

Глядачі взялися коментувати. Хтось сказав, що теж гортав згадану книжку в дитинстві, і від цього були мурашки по шкірі через те, що зовнішній вигляд зображеного персонажа випереджав свій час.

Інші погоджувалися з тим, що людина на відео нібито з іншого періоду історії.

Але хтось зазначив, що футболки вже стали носити й у ті часи, а у 20-х роках з'явилася згадка про них у тлумачному словнику Вебстера.

"Із огляду на те, що інші хлопці на фото теж у шортах, хочу сказати, що він не мандрівник у часі <…> Хто б вирішив подорожувати в часі у футболці та шортах?" — прокоментував користувач GoodReads.com.

Нагадаємо, що "мандрівник у часі" поділився фотографією 5000 року та розповів про погані новини для людства.

Також повідомлялося, що чоловік залишив дружину вдома на 10 років, щоб подорожувати по світу. За цей час він витратив 72 тисячі доларів.