"Живу з батьками": мер не може купити будинок у місті, яким вона керує (фото)

Наташа Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні минулого року, отримавши понад 60% голосів виборців. Жінка досі виплачує студентські кредити.

Ринок житла в регіоні Ватерлоо в Канаді, що стрімко розвивається, дуже близький меру селища Вілмот Наташі Салонен. Вона розповіла, що життя в цьому регіоні справді недоступне для молодого фахівця. Про це пише CTV Kitchener.

Попри те, що жінка заробляє майже 90 тисяч доларів на рік, працюючи мером, членом регіональної ради та в місцевій електрокомпанії, вона каже, що не може дозволити собі купити житло в очолюваному нею муніципалітеті.

"Я живу вдома з батьками. Життя в цьому регіоні справді недоступне для молодого фахівця, який має університетські борги, і я знаю, що я в цьому не самотня", — каже Салонен.

Населення селища Вілмот, розташованого недалеко від Кітченера-Ватерлоо, становить близько 22 000 осіб. За даними Асоціації рієлторів регіону, минулого місяця середній будинок у містечку продавався за 916 167 доларів.

Варто зазначити, що Салонен лише 28 років, але її ситуація все ж унікальна серед її політичних колег.

"За столом я зрозуміла, що з усіх моїх колег-мерів у регіоні я єдина не маю власного будинку", — каже вона.

Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні 2022 року Фото: CTV Kitchener

Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні 2022 року, отримавши понад 60% голосів виборців. Вона досі виплачує студентські кредити після закінчення Оксфордського університету в Англії 2019 року і каже, що це є причиною того, що вона не може дозволити собі будинок.

За її словами, багато хто з її друзів, яким за 20, теж не можуть дозволити собі житло у Вілмоті.

"Один із них щойно був виставлений на продаж. Я не знаю, за якою ціною він був проданий, але його вартість становила 798 900 доларів, а площа — близько 1 000 квадратних футів", — додала жінка.

Однак мер визнає, що є люди, які перебувають у набагато гіршій ситуації, ніж вона, і каже, що цей проєкт не обов'язково розрахований на молодих фахівців, які отримують таку саму зарплату, як вона сама.

Жінка сподівається, що керівники муніципалітетів зможуть об'єднати зусилля для створення можливостей і для цієї категорії населення.

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