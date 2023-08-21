Вирішила ризикнути: жінка переїхала в будинок на краю скелі, який впаде в море через 10 років

Перед отриманням ключів Енджі Вілсон була попереджена про загрозу, що насувається. Однак жінка просто закохалася в чудовий вид на море і затишний провулок. Вона заявила, що вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".

66-річна Енджі Вілсон переїхала у своє бунгало 1930-х років із двома спальнями в Скратбі, Норфолк (Велика Британія), 2010 року. Тоді жінці сказали, що вона проживе в цій будівлі всього 25 років, але її це не злякало. Про це пише Daily Star.

Мати, чий будинок, що стоїть на краю скелі, за десять років впаде в море, каже, що не переймається з цього приводу. Британка не боїться руйнування свого житла, оскільки "не житиме вічно".

Жінка переїхала в бунгало 1930-х років із двома спальнями в Скратбі 2010 року, і тоді їй сказали, що вона проживе в цьому будинку всього 25 років. Перед тим як отримати ключі, місцевий житель і її адвокат попередили її про загрозу ерозії, що насувається. Однак британка просто закохалася в прекрасний вид на море і затишний провулок. За її словами, вона вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".

Через 13 років Енджі, як і раніше, щасливо живе в цьому будинку зі своїм собакою і партнером Річардом Інглендом. Фото: SWNS

Через 13 років Енджі, як і раніше, щасливо живе в цьому будинку зі своїм собакою і партнером Річардом Інглендом і стверджує, що практично не помітила наслідків ерозії, про яку її попереджали.

"Відтоді як я переїхала, я помітила, напевно, два або три відра глини, що впала з краю обриву. Мій сад розташований приблизно за 18 футів від урвища, тому я впевнена, що в мене ще є час, поки це не стане реальною загрозою. Я вважаю, що в мене найкращий краєвид на море, яким я милуюся щодня. Мені тут дуже подобається", — сказала вона.

Енджі каже, що найгірше, коли йдуть сильні дощі, і загальна ділянка навпроти її житла намокає і розширюється, роблячи її ближчою до краю обриву.

Однак британка просто закохалася в чудовий вид на море і затишний провулок Фото: SWNS

Однак вона похвалила свій будинок, який вона купила за 70 000 фунтів стерлінгів, за те, що він стійко переносить сувору погоду.

"Моє бунгало нестандартної конструкції, але в стінах багато цегли. Минулі власники також зробили прибудови й модернізували деякі частини будинку, що дуже допомогло. Глина набагато краще справляється з погодними умовами, ніж пісок, тому будинки в Гемсбі стикаються з тією ж проблемою, але в набагато більших масштабах. Я допускаю, що врешті-решт настане час, коли мій будинок зазнає ерозії, але я не думаю, що це станеться за мого життя", — додала вона.

У провулку на Scratby Crescent, де розташований будинок Енджі, 19 будинків.

Енджі вважає, що з будівель її житло і ще чотири інших перебувають у найбільшій небезпеці. Власники сусідніх будинків відмовилися від коментарів. На краю урвища тепер встановлені знаки, які попереджають батьків про небезпеку і про те, що дітям не можна переходити через бетонні блоки, що закривають доступ до них з дороги.

Раніше Фокус повідомляв, що мер не може купити будинок у місті, яким вона керує. Наташа Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні минулого року, отримавши понад 60% голосів виборців. Жінка досі виплачує студентські кредити.

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