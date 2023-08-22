Занадто велика: британка продала будинок, щоб зробити пластику грудей (фото)

Через великий бюст жінка була змушена вдатися до екстраординарних заходів, оскільки відчувала безліч незручностей.

33-річна Вікторія Марш із Великої Британії продала свій будинок, щоб дозволити собі пластичну операцію зі зменшення грудей. Про це пише New York Post.

Через свої надмірно великі груди жінка була змушена вдатися до екстремальних заходів, оскільки вона відчувала безліч незручностей.

Британка пояснила, що проблеми з бюстом почалися у неї в шістнадцять років, а після народження дітей ситуація тільки погіршилася. Марш виклала майже 13 000 доларів, використовуючи гроші від продажу свого будинку і кредит у 3800 доларів.

"У мене постійно були напружені м'язи шиї, у шкірі під грудьми були інфекції. Я постійно підкладала туди тальк. Я почала відчувати, що вони тиснуть на мої ребра", — розповіла вона.

Британка зізналася, що, зробивши пластику, вона почувається "легше" і впевненіше Фото: колаж Фокус

Вікторія зазначила, що носити звичайні бюстгальтери було важко, і їй доводилося купувати їх на замовлення. На весілля їй довелося придбати сукню, яка була на два розміри більшою. Крім того, у жінки виникали труднощі з виконанням основних домашніх обов'язків, і вона усвідомлювала необхідність змін. Саме тому вона звернулася до лікаря для консультації щодо можливості зменшення грудей. Однак така операція не фінансується системою охорони здоров'я Великої Британії, тож вона продала свій дім і оплатила процедуру самостійно.

Британка зізналася, що зробивши пластику, вона почувається "легше" і впевненіше.

"Це було того варте, адже якість мого життя покращилася в тисячу разів. Тепер я зможу набагато більше робити з дітьми. І зможу носити те, що хочу носити, а не те, що підходить за розміром", — додала жінка.

Мати двох дітей також сподівається на те, що цю процедуру почнуть розглядати як медичну необхідність, а не тільки як прояв марнославства.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка пішла на побачення голою, а її супутник цього навіть не помітив. На одяг із фарби американка, на ім'я Джой витратила дві години, а "вбрання" їй створила художниця по тілу.

Також стало відомо, що у Великій Британії жінка ходила на роботу в "костюмі Єви" — вона влаштувалася в клінінгову компанію, де прибиральниці працюють голими.