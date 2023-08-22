"Найдешевший у світі": будинок із двома спальнями виставлено на продаж лише за долар (фото)

Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.

Будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США) здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Однак він ще не готовий до переїзду нових власників. Про це пише Daily Star.

Будинок 1956 року побудови площею 724 кв. фути нинішній власник придбав за 32 400 доларів 2004 року.

Житло з двома спальнями в Понтіаку, штат Мічиган, виставив на продаж у вівторок (15 серпня) лише за один долар США агент Кріс Г'юбел, який стверджує, що завдяки низькій ціні він привернув до себе велику увагу.

"Що стосується відгуків, то мені надійшли сотні телефонних дзвінків, сотні повідомлень, сотні електронних листів", — розповів Г'юбел в інтерв'ю Insider, додавши, що його телефон "не перестає дзвонити".

Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала Фото: zillow

Власниця будинку з моменту купівлі здебільшого здавала житло орендарям, а у 2011 р. спробувала продати будинок за 10 000 доларів. Тепер будівлю знову виставлено на продаж за набагато меншу суму, і, згідно з оголошенням Г'юбел, вона може стати "найдешевшою у світі".

Однак є одна заковика. Останніми роками будинок був порожній і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки, а також облупленої фарби і шару пилу на багатьох поверхнях.

Для того, щоб зробити його придатним для проживання, знадобиться перероблення, але Г'юбел вважає, що це варте того, і вважає, що інвестори, можливо, навіть зможуть отримати з цього прибуток.

"Я б сказав, що для тих, хто виконує роботи самостійно, це можна зробити приблизно за 25 тисяч доларів", — продовжив агент.

Нині в ньому практично нічого немає, окрім кількох шаф і старої сантехніки Фото: zillow

Чоловік додав, що відремонтувавши будівлю можна виручити до 120 тисяч доларів. Видання зазначає, що це може здатися вигідною пропозицією, але навряд чи будинок буде продано за таку низьку ціну.

"У мене було багато людей, які просто думали, що вони дійсно збираються купити його за долар. А потім будь-який інвестор розуміє, що вся ідея полягає в тому, що ми приймаємо пропозиції та вибираємо найбільш вигідну пропозицію. Я виношував ідею виставити будинок на продаж за долар протягом кількох років, і справді, потрібно мати такий зв'язок із клієнтом, щоб він довірив тобі зробити щось таке", — сказав Г'юбел.

Рієлтор очікує, що будинок буде продано приблизно за 39 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що мер не може купити будинок у місті, яким вона керує. Наташа Салонен стала першою жінкою-мером Вілмота в жовтні минулого року, отримавши понад 60% голосів виборців. Жінка досі виплачує студентські кредити.

Також стало відомо, що жінка переїхала в будинок на краю скелі, який впаде в море через 10 років. Перед отриманням ключів Енджі Вілсон була попереджена про загрозу, що насувається. Однак жінка просто закохалася в чудовий вид на море і затишний провулок. Вона заявила, що вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".