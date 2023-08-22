Уперше за 50 років: фанати Лохнеського чудовиська готуються до історичного полювання в Шотландії

За даними ЗМІ, близько 100 добровольців із різних країн світу збираються шукати сліди перебування в озері міфічного монстра.

Найближчими вихідними, 26-27 серпня, шанувальники містичного Лохнеського чудовиська збираються розпочати наймасштабнішу пошукову операцію за останні півстоліття, сподіваючись розгадати давню таємницю найвідомішої загадки Шотландії. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Любителі паранормального з різних країн, включно з Японією і Новою Зеландією, стежитимуть за прямими трансляціями з озера Лох-Несс, сподіваючись знайти докази існування легендарної істоти, яку прозвали Нессі.

Міф про Лохнеське чудовисько сягає корінням у давні часи, але набрала особливої популярності після 1933 року, коли шотландська преса вперше повідомила про спостереження "дракона або доісторичного чудовиська".

Відтоді було проведено безліч досліджень, багато з яких виявилися містифікацією.

Керівник Центру Лох-Несса Пол Ніксон розповів в інтерв'ю CNN, що близько 100 добровольців збираються шукати сліди чудовиська на березі озера, а ще стільки ж спостерігачів стежитиме за подіями віддалено.

Учасники, які ще мають можливість зареєструватися на сайті, уважно стежитимуть за записами, отриманими з чотирьох веб-камер, встановлених у стратегічних точках навколо озера.

"Спостерігачі стежитимуть за водою", сказав Ніксон. "Якщо щось цікаве буде помічено, вони можуть записати це на відео і надіслати на наш портал".

Лох-Несс — одна з найбільших водойм на Британських островах, що простягається на 22 милі і має глибину понад 750 футів.

Центр, що відкрився на початку цього року після реконструкції вартістю 1,9 мільйона доларів, розташований на місці колишнього готелю Drumnadrochit, де 90 років тому менеджер готелю Олді Маккей заявила, що бачила "водяне чудовисько".

Зараз цей інтерактивний атракціон об'єднав зусилля з групою Loch Ness Exploration (LNE), незалежною дослідницькою групою, щоб провести наймасштабнішу операцію з пошуку Лохнеського чудовиська.

Щоранку добровольці отримуватимуть інструкції від Алана МакКенна, засновника LNE, про те, на що слід звертати увагу, включно з ознаками активності та руху у воді.

Організатори сподіваються, що ця операція стане найбільшим "поверхневим полюванням" з моменту дослідження Лох-Несса Бюро розслідувань (LNIB) 1972 року, коли добровольці також шукали міфічне чудовисько, але без використання сучасної високотехнологічної апаратури.

Цього разу учасники володіють сучасними засобами, такими як теплові дрони з інфрачервоною камерою та гідрофон для виявлення звуків під водою.

Ніксон наголосив, що після завершення заходу результати буде узагальнено та проаналізовано, і, можливо, знайдуться докази, які свідчитимуть на користь існування Лохнеського чудовиська.

Він сказав: "Є велика ймовірність, що щось буде помічено в ці вихідні, але, звичайно, залишається питання, що саме це буде.

"Ми постараємося забезпечити спостерігачів так, щоб вони могли документувати будь-які переміщення, унеможлививши тим самим суб'єктивні чинники", додав Ніксон.

МакКенна наголосив, що основна мета проєкту — зареєструвати і проаналізувати природну поведінку і явища, які можуть мати складне пояснення.

"Ми сподіваємося надихнути нове покоління ентузіастів Лох-Несса, і, долучившись до цієї масштабної операції, кожен зможе зробити свій внесок у розгадку цієї захопливої загадки", — наголосив він.

Ніксон упевнений, що результати цієї унікальної операції можуть принести нові наукові дослідження і розширити розуміння таємничого світу озера Лох-Несс.

"Це полювання принесе нам нові знання і, можливо, переверне те, що ми думаємо про Лохнеське чудовисько", — підсумував Ніксон.

Нагадаємо, що в червні 2023 року Фармацевт Етьєн Камель із французького міста Ліон, заявив, що під час відпочинку біля озера Лох-Несс він помітив "величезну темну фігуру" у воді.

Також у червні повідомлялося, що таємниці Лох-Неського чудовиська незабаром можуть бути розкриті через стрімке падіння рівня води в озері.