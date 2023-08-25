Дивиться навіть футбол: бразильська модель стала дружиною на час і розбагатіла (відео)

Жінка ніколи не відвідує будинки своїх клієнтів, але проводить з ними час у віртуальному просторі. Вони разом дивляться фільми або вечеряють.

У Бразилії користуються успіхом "сурогатні дружини", з якими за гроші можна подивитися футбол або повечеряти. Про це пише New York Post.

24-річна бразильська модель Бабі Паломас вимагає за свої послуги 30 тисяч доларів.

За гроші брюнетка бере на себе роль "сурогатної дружини" і з радістю проводить час із чоловіками, які шукають віртуального спілкування з жінкою.

"Я роблю те, чого звичайні дружини часто воліють уникати — наприклад, дивлюся футбольний матч, не скаржачись", — хвалиться 24-річна Бабі Паломас із Сан-Паулу.

За гроші брюнетка бере на себе роль "сурогатної дружини" і з радістю проводить час із чоловіками Фото: Instagram/babipalomas

Дівчина, яка пропонує свої зухвалі послуги тільки в цифровому форматі, має більш ніж 112 000 підписників в Instagram. Вона із задоволенням задовольняє емоційні потреби своїх покровителів, багато з яких живуть у шлюбі, коли вони купують її 12 або 24-годинні пакети.

"Одному клієнту я приготувала вечерю, поки супроводжувала його за дзвінком, і ми разом дивилися кіно. Потім ми дивилися футбольний матч та інші дрібниці", — розповіла модель, додавши, що ніколи не виїжджає до клієнтів додому.

Паломас каже, що її віддалена присутність означає для її шанувальників дуже багато.

"Ці чоловіки відкриваються мені й розповідають про своє життя. Під час цих бесід я зрозуміла, що багато з тих, хто одружений і має сім'ю, почуваються самотніми", — поділилася вона.

Видання зазначає, що жінка мріє про справжній і щасливий шлюб та створення сім'ї. Поки цього не сталося, вона тренується зі своїми шанувальниками. Крім цього, ця діяльність допомогла їй розбагатіти.

Раніше Фокус писав, що британка продала будинок, щоб зробити пластику грудей. Через великий бюст жінка була змушена вдатися до екстраординарних заходів, оскільки відчувала безліч незручностей.

Також стало відомо, що жінка пішла на побачення голою, а її супутник цього навіть не помітив. На одяг із фарби американка, на ім'я Джой витратила дві години, а "вбрання" їй створила художниця по тілу.