150 років таємниць: екс-працівники розповіли про секретний клуб для найбагатших людей світу (фото)

Ексклюзивний джентльменський клуб розташований глибоко в лісі й оповитий пеленою таємниць. У різний час його відвідували Генрі Кіссінджер, Білл Гейтс, Клінт Іствуд і мільярдер Джон Клюге.

У США є таємничий клуб "Богемський гай", який розташований дуже глибоко в каліфорнійському лісі. Його наважуються відвідувати тільки найбагатші люди. Про це пише Daily Star.

За цією територією, що суворо охороняється, у США розташований ексклюзивний джентльменський клуб, де здійснюють ритуали найзаможніші люди світу, які можуть дозволити собі веселитися і не хвилюватися, що за ними стежитимуть.

Ось уже понад 150 років "Богемський гай" спантеличує 99% населення США. Але тепер, завдяки заявам колишніх співробітників, які подали на організацію до суду, нарешті стало відомо, що ж там відбувається насправді.

Ексклюзивний джентльменський клуб розташований дуже глибоко в каліфорнійському лісі Фото: Redwood Hikes

У бесіді з Air Mail троє колишніх камердинерів, які працювали в організації, що її відвідували Генрі Кіссінджер, Білл Гейтс, Клінт Іствуд, мільярдер Джон Клюге і людина, яка заснувала IBM, Томас Вотсон-молодший, заявили, що це схоже на "навчання в коледжі", тільки з "великими грошима і найкращим алкоголем". Вони зазначили, що наркотики заборонені, як і телефони та камери, імовірно для того, щоб ніхто не зняв момент, коли багатії проводять вогняний ритуал біля гігантської статуї сови.

"У "Богемському гаю" немає нічого незвичайного в тому, щоб напитися до втрати свідомості", — йдеться далі в повідомленні.

За словами експрацівників, у таборі подають коктейль із гарячого шоколаду з додаванням кінського транквілізатора, відомого під назвою "Нембутал", через що деякі учасники "втрачають контроль над кишківником і сечовим міхуром". Крім того, табір розділений на кілька невеликих зон, одна з яких називається "Монастир".

"Члени "Монастиря" вирішили подавати в таборі сніданок, обід, вечерю, закуски, опівнічні перекуси, що означало, що всі ми працювали по 18 годин на добу вісім днів поспіль. Цей останній рік став для мене переломним моментом, коли я зрозумів, що вони використовують нас у своїх інтересах. Я б усе зробив для цих хлопців. Я просто думав, що все буде добре, якщо я триматиму язик за зубами", — розповів один із колишніх співробітників.

Люди проводять вогняний ритуал біля гігантської статуї сови Фото: Daily Star

Клуб був заснований 1872 року групою журналістів, письменників і акторів. Наразі його активи становлять приблизно 35 млн фунтів стерлінгів, а 2020 року він заробив понад 4 млн фунтів стерлінгів, у той час, як весь інший світ був закритий через пандемію COVID-19.

Представник клубу спростував звинувачення в тому, що співробітники перевантажені роботою і недоотримують зарплату, і навіть заперечує, що вони коли-небудь були прийняті на роботу.

"Клуб вивчив усі звинувачення, і стало зрозуміло, що претензії, які містяться в позові, висунуті особами, які ніколи не працювали в Богемському клубі, і тому клуб не повинен бути стороною в цьому позові. Ми вважаємо, що ці три людини прекрасно знають, що вони не працювали в нас. Цей позов є прозорою спробою втягнути табір у свої особисті справи", — сказав він.

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