Сидів у порожньому класі: звільнений вчитель прийшов на роботу, попри заборону і штрафи

Суд заборонив Еноху Берку відвідувати школу Wilson's Hospital School після того, як він відмовився використовувати займенники, обрані учнем-трансгендером. Замість того щоб залишитися вдома в оплачуваній відпустці він продовжував приходити на роботу

У Великій Британії вчитель з'явився в новому семестрі, попри звільнення, тюремне ув'язнення і штрафи в розмірі 140 тисяч євро. Про це пише Daily Star.

Енох Берк був відсторонений від роботи радою школи Wilson's Hospital School, а потім звільнений за нібито грубе порушення дисципліни, після чого його ув'язнили, а потім звільнили. Після всього цього чоловік з'явився до початку нового семестру, попри те, що йому заборонили відвідувати школу.

У серпні минулого року суд заборонив Еноху Берку відвідувати школу Wilson's Hospital School у Вестміті (Ірландія) після того, як він відмовився використовувати займенники, обрані учнем-трансгендером. Він відмовився називати його "вони", а не "він", всупереч проханням учня і його батьків.

Конфлікт призвів до того, що шкільна рада відсторонила Берка від роботи, а потім звільнила за нібито грубе порушення дисципліни. Але замість того, щоб залишитися вдома в оплачуваній відпустці, він продовжував приходити на роботу і сидіти в порожньому класі.

Чоловік відмовився називати учня-трансгендера "вони", а не "він" Фото: RollingNews.ie

У липні вчителю було наказано оплатити судові витрати школи Wilson's Hospital у зв'язку з успішним позовом проти нього у Високому суді. Суддя також виніс постанову, що забороняє Берку перебувати на території школи.

При цьому Берку було оголошено, що за кожен день, коли він проігнорує наказ і з'явиться в школі, йому доведеться заплатити 700 євро. За даними видання, загальна сума його штрафів становить 140 000 євро.

Попри все це, ірландець, який у вересні минулого року був поміщений до в'язниці за неповагу до суду і звільнений за 108 днів 21 грудня, з'явився в школі в понеділок вранці (28 серпня), коли розпочався новий навчальний рік.

Берк неодноразово відмовлявся відступити й використовувати гендерно-нейтральний займенник для позначення учня.

"Трансгендеризм суперечить моїм християнським переконанням. Він суперечить Священному Писанню, етиці Ірландської церкви та моєї школи", — заявив він.

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