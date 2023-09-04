"Не була його типом": свекри зареклись запрошувати сина на вечерю після одного випадку

Жінка прийшла з коханим у гості до його батьків, але після короткої розмови та п’яти хвилин у ванній повернулась додому. Тепер родичі її чоловіка вимагають вибачень.

Зустріч жінки з її свекрами закінчилась взаємними образами та вимогами перепросити за свою поведінку. Деталями інциденту вона поділилась на онлайн-форумі Reddit.

26-річна авторка та її 29-річний чоловік були запрошені на вечерю до його батьків. Зустріч зі свекрами проходила чудово, допоки вони не заговорили про період, коли він вчився у середній школі.

"Чесно кажучи, коли він був у старшій школі, я ніколи б не думав, що він справді оселиться з кимось", — жартома зазначив свекор.

Його дружина додала, що найменш імовірно це сталося з кимось як її невістка. Жінка уточнила, про що йдеться, і тоді чоловік та його батько спробували уникнути розмови.

"Ти не була його типом у середній школі, розумієш?", — врешті решт сказав свекор.

Чоловік намагався зупинити свого батька, але той уточнив.

"Не кажучи про те, що ти була недостатньо гарною чи щось подібне, ти б просто не потрапила йому на очі", — додав він.

Авторка публікація встала та пішла у ванну, де провела менш ніж п’ять хвилин. Згодом у двері постукав її чоловік. Він прийшов сказати, що вечеря завершена і вони збираються додому.

"Коли ми прийшли додому, мій чоловік отримав повідомлення від своєї мами, у якому говорилося, що моя реакція була дитячою та зневажливою, і що нас більше не запросять, доки я не перепрошу", — розповіла жінка.

Її обранець відповів, що спершу має попросити вибачення його батько.

"Він не отримав відповіді, але його сестра надіслала мені повідомлення, що мені потрібно якнайшвидше перепросити, оскільки через непорозуміння я ставлю під загрозу взаємини мого чоловіка з його батьками", — передала авторка.

Нагадаємо, раніше на форумі жінка розповідала, як отримала подарунок від свекрухи "у борг". Вона придбала для невістки кавоварку, якої та не просила, та почала вимагати компенсації третини її вартості.

Також на форумі чоловік ділився історією, як залишив батьків своєї дівчини "гнити в автобусі" у сімейній подорожі. Його сюрприз коханій обернувся претензіями та сваркою.