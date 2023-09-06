"Знущаються з моєї собаки": жінка поскаржилась на "війну" з сусідами через їхніх котів

Чоловік пригрозив викликати поліцію через "дратівливий" гавкіт собаки. Він заявив, що його улюбленці на відміну від сусідського пса не створюють шуму, гуляючи біля паркану.

Жінка звернулась на форум для батьків за порадою після "безглуздої сварки" з сусідами через домашніх улюбленців. Подробицями поділились у виданні Express.

Жінка, ім’я якої невідоме, має собаку. З її слів, пес не гавкає на інших представників свого виду та людей, але реагує так на котів. Як виявилося, нові сусіди авторки посту мають котів та тримають їх на повідцях поблизу паркану.

Пара, яка нещодавно переїхала, розпочала конфлікт з претензії, що жінка випускає свого собаку, і той гавкає на котів через огорожу. Сусід заявив, що цей гавкіт — "дратівливий".

Жінка відповіла, що не може нічого вдіяти, адже собаки гавкають на котів. Вона пояснила, що щоразу, коли чує гавкіт, заводить улюбленця в будинок. Сусід на це з докором відповів, що його кіт "не шумить".

"Але він кіт. Він не гавкає", — сказала жінка.

Авторка публікації розповіла, що ситуація загострилась і сусід навіть погрожував викликати на неї поліцію.

"Я думала про те, щоб накрити паркан, але вони також лізуть на паркан (довгі повідці) і дивляться вниз на мого собаку. Вони знущаються з нього", — підкреслила вона.

Коментатори на форумі підтримали жінку та поспівчували їй. Один з користувачів зазначив, що гавкіт — короткочасний шум, який є нормальним за наявності сусідів.

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