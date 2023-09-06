Google Maps став причиною розлучення: чоловік помітив невірну дружину в обіймах коханця (фото)

Чоловік планував маршрут і натрапив на знімок дружини, яка сиділа на лавочці та поправляла волосся коханця. Увагу привернув знайомий одяг жінки.

Житель Перу розлучився після того, як виявив у Google Maps фотографії інтимного характеру своєї дружини поруч з іншим. Чоловік планував маршрут і натрапив на знімок дружини, яка сиділа на лавочці та поправляла волосся свого коханця. Про це повідомляє The Mirror.

За словами жителя перуанської столиці Ліми, його увагу привернув одяг, схожий на той, який носить дружина.

Цей випадок стався кілька років тому, але нещодавно чоловік вирішив нагадати вже колишній дружині про її пригоди. Жінка згодом визнала, що в неї була інтрижка на стороні. До слова, з'ясувалося, що вона сиділа з іншим біля "Мосту зітхань" (Puente de los Suspiros de Barranco).

Мешканка Ліми з коханцем

Не так давно чоловік поділився фотографіями у Facebook, які вразили читачів.

"Світ тісний, — написав один із користувачів. — Було б достатньо, якби вона сказала чоловікові, що більше його не любить".

Ще один читач цинічно відповів у тому дусі, що "зі 100 жінок 90 не вірні, решта десять — вірні, але в них бракує одного ока, або ж вони святі, які вже пішли в інший світ і побачити їх можна тільки на іконах".

Мешканка Ліми з коханцем. За нею стежить Google Maps

Це один із численних курйозних випадків зі знімками Google Maps і Google Street View.

Жителі Японії в костюмі голубів

Сервіси Google також фіксували людей, одягнених у костюми голубів, втікачів-злочинців і жінок, які народжують.

Злочинець-утікач на Google Maps

У жінки почалися пологи на вулиці

Нагадаємо, що на Google Maps помітили чоловіка, який віз на велосипеді загорнуте в брезент "тіло".

Також повідомлялося, що Google Maps показали "дівчину-мутанта" із зайвою ногою.