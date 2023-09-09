"Розміром із зелену горошину": у США дівчинка знайшла в парку діамант вагою 2,95 карата

Аспен Браун знайшла золотисто-коричневий діамант в Арканзасі в день свого дня народження.

Семирічна дівчинка виявила діамант вагою 2,95 карата під час святкування свого дня народження в Мерфрісборо, штат Арканзас. Раніше в Ботсвані знайшли алмаз, який приховує в собі ще один мінерал, рідкісний дейвмаоїт із нижньої мантії Землі, що знаходиться на глибині 660 км від поверхні нашої планети. Про це пише CNN.

Аспен Браун отримала несподіваний подарунок на день народження, коли виявила алмаз у державному парку "Кратер алмазів" у Мерфрісборо, штат Арканзас.

Згідно з прес-релізом парку, Аспен виявила алмаз під час святкування свого сьомого дня народження в державному парку

Малятко знайшло золотисто-коричневий алмаз вагою 2,95 карата, тож він став другим за величиною алмазом, знайденим у цьому парку. Найбільший камінь у "Кратері алмазів" вагою 3,29 карата, виявили в березні 2023 року. Більшість відвідувачів парку зазвичай знаходять алмази вагою від 0,05 до 0,20 карата, тобто розміром приблизно з рисове зернятко.

Пошуки мінералів у "Кратері алмазів" Фото: Arkansas State Parks

Аспен Браун була в парку зі своїм батьком і бабусею, щоб відсвяткувати свій день народження.

"Браун підібрала дорогоцінний камінь розміром із зелену горошину на стежці, що проходить уздовж північно-східного боку зони пошуку", — ідеться в повідомленні.

"Аспенський діамант має золотисто-коричневий колір. Це цілісний кристал, без зламів граней і з невеликою щілиною на одній стороні, що утворилася під час формування алмазу. Це, безумовно, один із найкрасивіших діамантів, які я бачив за останні роки", — заявив у прес-релізі Веймон Кокс, помічник доглядача парку.

Аспен не самотня у своєму відкритті: згідно з повідомленням, один або два відвідувачі знаходять у парку діаманти щодня. На цьому місці було знайдено понад 75 000 алмазів відтоді, як місцевий фермер уперше виявив алмази на цій землі.

За даними парку, поле площею 37 акрів, де відвідувачі можуть шукати скарби, являє собою розмиту поверхню вулканічного кратера . Крім алмазів, завдяки унікальній геології тут трапляються й інші дорогоцінні камені, як-от аметисти і гранати.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що в надрах Землі захований рекордний квадрильйон тонн алмазів. Щоправда, людство навряд чи зможе коли-небудь дістатися до цього "алмазного банку". Тому що він розташований на глибині близько 160 кілометрів.