Ціна може налякати: "будинок-убивця" з культового фільму виставлений на продаж (фото)

Великий будинок зі стрічки "Геловін" став знаменитим завдяки історії про вбивцю Майкла Маєрса, який утік із психіатричної клініки.

У Лос-Анджелесі, що в США, виставлено на продаж будинок-убивцю з фільму про Гелловін. Однак ціна на житло може налякати потенційних покупців не гірше, ніж сам фільм жахів. Про це пише Sky News.

Люди можуть посидіти на тому самому ґанку, де акторка Джеймі Лі Кертіс тримала гарбуз у фільмі-слешері 1978 року.

За словами агента з продажу нерухомості, це також хороший варіант для інвестицій. Чотири спальні, дерево авокадо й "будинок, сповнений чарівності", у якому більше немає вбивць, може бути проданий за 1,8 млн доларів.

Новий об'єкт нерухомості з'явився на ринку якраз до майбутнього "моторошного" свята.

Великий будинок із культового фільму жахів "Геловін" розташований у Південній Пасадені (Лос-Анджелес) і став знаменитим завдяки історії про вбивцю Майкла Маєрса, який утік із психіатричної клініки.

Житло розташоване в районі, який "вважається раєм для пішоходів" Фото: Google Maps

Попри захопливу історію, житло розташоване в районі, який "вважається раєм для пішоходів". Про це розповідає агентка з продажу нерухомості Гайді Бебкок.

"Якщо ви подивитеся фільм, то впізнаєте сумнозвісну сходинку, на якій сиділа Джеймі Лі Кертіс, тримаючи в руках гарбуз", — сказала вона.

У продовженні фільму "Геловін вбиває", що вийшов 2021 року, у цьому будинку вбили ще кілька жертв.

"Цей повний чарівності будинок — прекрасне місце для життя, роботи й ігор в одному з найпривабливіших районів великого Лос-Анджелеса", — додає Бебкок.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок із "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років, і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння, жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що в "будинку жахів" виявили знахідки, що шокують. Власник житла Марк Трой Гібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Всередині було виявлено вибухівку, промислові хімікати й "обладнання лабораторного класу".