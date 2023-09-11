Червоні ріки: в Португалії вино затопило вулиці міста (відео)

Фахівці на підприємстві, де лопнули резервуари, боялися спровокувати екологічну катастрофу і вирішили вилити вино прямо на вулиці.

Вибух на цистерні у лікеро-горілчаному заводі Levira спричинив справжню повінь з червоного вина у місті Анадія. В обліковому записі _o_cabra_da_peste у Twitter опубліковане відповідне відео.

На відео можна побачити, як червона "річка", утворену розливом, що тече по вулиці населеного пункту. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.

Рідину, за інформацією видання Jornal de Notícias, фахівці вирішили злити, оскільки побоювалися екологічної катастрофи. З'ясувалося, що резервуари лопнули і спричинили величезну повінь червоного вина.

Вина було так багато, що люди боялися екологічної катастрофи. На місце викликали волонтерів Анадії, щоб злити рідину та транспортувати її на очисні споруди.

"Нашим найбільшим занепокоєнням було те, що воно потрапить до річки Сертіма і спричинить екологічну катастрофу", — розповів віцепрезидент міської ради Анадії Хорхе Сампайо.

Компанія, відповідальна за вилив, не лише взяла на себе відповідальність за збитки, завдані мешканцям. Організація взяла на себе збитки, а й залучила працівників і техніку для очищення вулиць за підтримки міської ради та пожежної служби.

Представники заводу також звернулися з проханням до мешканців фотографувати пошкодження та збитки, щоб вони могли зв’язатися та узгодити необхідні процедури. Протягом дня лікеро-горілчаний завод залучив працівників і техніку до прибиральних робіт на підтримку Анадійської міської ради та пожежної охорони.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що Франція на знищення надлишків вина витратить 200 мільйонів євро. Алкоголь вирішили використати для виробництва таких предметів, як дезінфікуючий засіб для рук, парфуми та мийні засоби.