Загадка НЛО: небо Великої Британії вразив гігантський "хмарний спалах" (фото)

Жителі Великої Британії побачили загадковий об'єкт, який вилітав із хмари як у науково-фантастичному фільмі.

Дивна, схожа на науково-фантастичну подія, що сталася на півночі Глостершира у Великій Британії 10 вересня ввечері, загнала людей у глухий кут, повідомляє Mirror.

Місцеві жителі побачили загадковий об'єкт, що вилітає з хмари, як у науково-фантастичному фільмі. Багато хто в соціальних мережах задавався питанням, що саме це було. В одному знімку показано довгу хмару над дахами будинків із повторюваними блискавками в ній. Потім свідки подій побачили, як із хмари раптово вилітає якийсь об'єкт. Багато хто припустив, що це має бути "НЛО".

Фото: GloucestershireLive

Фото: GloucestershireLive

Марк Рейві з Лонглевенса, який зафіксував моторошну сцену, розповів: "Коли проїжджає машина, з хмари зліва направо пролітає якийсь об'єкт. Незрозуміло, що це таке... є ідеї?"

Інший свідок, відомий як RavenWolf, зробив кілька фотографій хмари і сказав: "Шторм не було чути, і ми також помітили зовнішні дивні аномалії в небі. Об'єкт, який ви бачите, має бути твердим, тому що блискавка не робить його прозорим, як хмари".

У той час як Джефф Мейс вважав, що відповідь на загадку була більш "приземленою", ніж інопланетяни: "Я дивився весь епізод з Еббіміда і спостерігав, як літак літав ліворуч і праворуч уздовж хмари, а також він летів до хмари і від неї. Я припускаю, що це так. Це був літак Метеорологічного бюро, що досліджує незвичайні погодні явища".

Повідомлялося, що це явище часто називають внутрішньохмарною блискавкою, коли блискавка повністю залишається всередині хмари. Той самий інцидент був також помічений у деяких частинах Вест-Мідлендса, Уельсу та Південного Заходу.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що Пентагон розповів, який вигляд має НЛО, які найчастіше бачать люди. Багато десятиліть поспіль люди уявляють НЛО схожими на літаючі тарілки, але ці об'єкти інші.

Фокус уже писав про те, що в Пентагоні визнали сотні випадків спостереження НЛО в усьому світі та навіть створили спеціальну карту, на якій зазначено, де найчастіше спостерігають такі об'єкти.