Заборонено виходити з дому: понад 70 крокодилів втекли з ферми під час повені (фото)

Рептилії розводяться заради їхньої шкіри, а також м'яса, яке іноді використовується в традиційній медицині. У постраждалому районі розташований тематичний парк крокодилів і найбільша в країні база з розведення крокодилів.

Влада одного з китайських міст почала операцію з пошуку великої кількості крокодилів, які втекли під час повеней, що обрушилися на регіон останніми днями. Про це пише The Guardian.

Минулого тижня тайфун приніс на південь Китаю тривалі зливи, що спричинили повені в Гонконзі та інших районах. За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок повені в районі міста Маомін (провінція Гуандун) переповнилося озеро на комерційній крокодилячій фермі, звідки втекли понад 70 тварин.

Місцева влада попередила жителів села Пенг Кун про необхідність не виходити з дому після того, як на околицях були помічені крокодили.

Представник місцевого управління з надзвичайних ситуацій повідомив, що чиновники працюють над тим, щоб впоратися з рептиліями. Він не повідомив, скільки тварин ще перебуває на волі і чи вдалося їх зловити, але китайські державні ЗМІ повідомили, що вісім тварин було спіймано. За повідомленнями, деякі з них були застрелені або вбиті струмом.

Рятувальники на човнах обстежують затоплені поля Фото: Douyin

На опублікованих кадрах видно, як рятувальники в червоній уніформі на човнах обстежують затоплені поля. На інших кадрах було помітно, як кілька двометрових крокодилів лежать на дорозі, їхні пащі стягнуті червоною стрічкою.

"Крокодили все ще перебувають у воді, і кілька державних відомств працюють над їх затриманням. Конкретна ситуація ще уточнюється, зокрема конкретна кількість крокодилів", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.

Крокодилів розводять у Китаї заради їхньої шкіри, а також м'яса, яке іноді використовують у традиційній медицині. За даними CNR, у постраждалому районі розташований тематичний парк крокодилів і найбільша в країні база з розведення крокодилів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій. За даними поліції, тварини відірвали й проковтнули обидві руки та ногу чоловіка, все його тіло було в слідах від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

Також стало відомо, що австралієць вижив під час нападу крокодила. В інтерв'ю місцевим журналістам потерпілий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.