Контролювали життя "безпорадного" чоловіка: сімейна пара хотіла продати чужий будинок (фото)

Потерпілий був особливо вразливим, оскільки страждав на фізичні та психічні проблеми. Він зазнавав труднощів у спілкуванні.

У Великій Британії 35-річна Сомайя Бахумаїд та її бойфренд 34-річний Мухамет Ходжа без дозволу чоловіка вселилися в його дім і стали розпоряджатися його житлом, банківським рахунком і його "життям". Про це пише The Mirror.

Подружня пара, яка намагалася продати житло "безпорадного і розгубленого" чоловіка за його спиною, була засуджена до тюремного ув'язнення.

35-річна Сомайя Бахумаїд познайомилася з жертвою в Кардіффі 2020 року в магазині й обмінялася номерами телефонів. У підсумку вона переїхала в будинок чоловіка, де отримала доступ до його банківських рахунків і його пошти. Пізніше до неї приєднався її партнер Мухамет Ходжа. У 2022 році вони виставили будинок на продаж без відома господаря, зв'язавшись із Zoopla та іншими агентами з продажу нерухомості.

Тривогу було піднято, коли підозрілі сусіди побачили вивіски про продаж будинку в Понтпреннау (Уельс). Бахумаїд також написала рукописну записку, змусивши жертву підписати її, яка, за її словами, давала їй права на будинок у разі його смерті.

Подружжя було заарештовано і спочатку заперечувало обвинувачення в шахрайстві шляхом неправдивого представлення, однак під час судового розгляду вони змінили свої свідчення і визнали себе винними. Суд дізнався, що жінка раніше мала 16 судимостей, включно зі злочинами, пов'язаними з крадіжками та шахрайством. Ходжа мав 20 судимостей.

Жінка раніше мала 16 судимостей, а чоловік 20 судимостей. Фото: brit

Було сказано, що жертва особливо вразлива, оскільки страждає на фізичні та психічні проблеми й зазнає труднощів у спілкуванні. Потерпілий також був охарактеризований як "безпорадний, розгублений і стурбований". Суддя Ендрю Хеммонд похвалив його за терпіння, проявлене під час давання свідчень на суді.

"Очевидно, що це була нечесна схема з продажу будинку жертви, в якій ви були повноправними та добровільними учасниками. Ви були готові продати будинок вразливої людини з-під її носа, що призвело б її до очевидного і серйозного емоційного збитку. Незалежно від того, чи існувала реальна перспектива того, що ваші зусилля з продажу будинку увінчаються успіхом, ви обидва були готові допустити це", — сказав суддя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку заарештували за отримання зарплати відразу на 16 роботах. Шахрайка влаштовувалася в одну з компаній і робила фотографії на співбесіді. Потім вона відправляла їх у чат на своєму нинішньому місці роботи, показуючи, що зустрічається з новими клієнтами.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.