Доступне житло: у Британії квартири вартістю 640 тисяч продають лише за 1 фунт

Чиновники впевнені, що такий крок дасть змогу уникнути високих експлуатаційних витрат і забезпечить збереження доступності житла.

У Великій Британії рада міста Корнуолла погодилася продати квартири II класу вартістю 640 000 фунтів стерлінгів за 1 фунт стерлінгів, щоб забезпечити жителів доступним житлом. Про це пише The Mirror.

Чиновники схвалили рекомендацію про передачу 11 квартир берегової охорони в Лоо компанії Three Seas Community Land Trust після того, як вона запропонувала провести ремонт вартістю 1 млн фунтів стерлінгів шляхом грантового фінансування. На думку членів ради, такий крок дасть змогу уникнути високих експлуатаційних витрат і забезпечить збереження доступності житла.

Заступник голови Ради Корнуолла радник Девід Гарріс заявив, що продаж будинків на відкритому ринку, найімовірніше, призвів би до втрати доступного житла в Лоо. У цьому районі у багатьох людей є другі будинки, які здають в оренду на час відпустки.

"Схема перепланування, здійснювана під керівництвом громадськості, забезпечить використання квартир для будівництва доступного житла", — сказав він.

На засіданні кабінету міністрів було зазначено, що проєкт було б важко реалізувати без грантового фінансування, яке надається компанією Homes England.

"Забезпечення надійного доступного житла неймовірно важливе для жителів Лоо. Брак доступного житла — це справжня надзвичайна ситуація, що повторюється по всьому Корнуоллу", — заявив інший радник Ханнафорд.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що в "будинку жахів" виявили шокуючі знахідки. Власник житла Марк Трой Хібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено вибухівку, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".