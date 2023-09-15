Порожні пляшки навколо: у США посеред вулиці відкрили бар для бездомних (фото)

У таборі, що стихійно утворився, були виставлені пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів, шезлонгів і лежаків. Поліція проводить розслідування, намагаючись з'ясувати його походження.

У США поліція Денвера повідомила, що розслідує справу про відкриття бару просто неба для бездомних на північній околиці центру міста. Про це пише CBS News.

У таборі, що стихійно утворився, було виставлено пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів і шезлонгів, лежаків і настил зі штучного покриття для стадіонів.

"Ми чуємо, що там був відкритий бар, продаж алкоголю і тому подібні речі. Наші офіцери з'ясовують це", — сказав начальник патрульного відділу поліції Денвера Аарон Санчес, оглядаючи місце події.

Аарон Санчес, співробітники поліції міста та інші представники міської влади відвідали табір у понеділок після того, як надійшло безліч скарг на те, що новий бар загороджує тротуар і заважає проходу пішоходів. У тіні стояли великі парасольки, а під час візиту телеканалу CBS News Colorado було видно десятки порожніх пляшок з-під спиртного.

Санчес сказав, що на "заклад просто неба" надходили скарги від місцевих жителів. Він зазначив, що люди розповідали про те, що ці самі дивани та намети здають в оренду для заняття проституцією.

"Ми розглядаємо всі інші звинувачення, пов'язані з влаштуванням бару і тому подібними речами", — додав начальник патрульного відділу поліції Денвера.

У таборі були виставлені пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів і шезлонгів Фото: нос

Меган Шей, директорка з розвитку та маркетингу організації Step Denver, розповіла, що щоранку проїжджала повз стихійний табір дорогою на роботу і помітила новий бар. Жінка допомагає бездомним чоловікам впоратися з психічними розладами й позбутися залежності. Вона заявила, що організація, в якій безхатченкам подають спиртні напої, є контрпродуктивною, зазначивши, що, згідно з одним зі звітів, понад 80% безхатченків упродовж життя зазнають проблем з алкоголем та/або наркотиками.

За словами Шей, у доповіді про смертність на вулицях показано, що у 2022 році наркотики й алкоголь стали причиною смерті 60% бездомних.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.