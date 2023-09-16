Живий пілот з мертвими пасажирами: розслідувачі розповіли деталі авіакатастрофи MH370 (фото)

Другий пілот рейсу MH370 міг вижити після інциденту, який призвів до смерті решти 250 осіб на борту літака. Однак посадити повітряне судно не зміг, припускають, через кисневе голодування.

Майже десять років розслідувачі намагаються з'ясувати, що сталось на борту літака рейсу MH370, який 8 березня 2014 року летів з Малайзії до Китаю і раптово зник з радарів над Південнокитайським морем. Тривалий час не могли знайти уламки, поки якісь частини не викинуло за 10 тис. км від можливого місця падіння. Одна з версій, яка може пояснити деякі обставини авіакатастрофи — жива людина у кріслі пілота, яка керувала літаком з мертвими пасажирами. Про деталі розповіло видання Mirror.

Розслідувачка Крістін Негроні пише книгу про подію і стверджує, що один пілот був живий ще кілька годин після того, як усі інші люди на борту загинули. Припускають, що загибель сталась через розгерметизацію салону: загинули 239 пасажирів та усі, крім одного, члени екіпажу. З нею погоджується авіаційний експерт: за його словами, це міг бути другий пілот.

Другого пілота звали Фарік Абдул Хамід, вказує видання. Саме він був за штурвалом у той час, коли щось сталось з літаком. Тим часом як капітан Boeing 777 Захарі Ахмад Шах, припускають, мав перерву і, можливо, не перебував у кабіні.

Пілот Фарік Абдул Хамід з рейсу 370 Malaysia Airlines Фото: Mirror

Коли сталась раптова розгерметизація, люди загинули протягом 15 хвилин. Другий пілот начебто вижив, бо перебував у кабіні. Однак, припускає розслідувачка, його мозок також міг бути ушкодженим через кисневе голодування. Саме цим пояснюють те, що він не зміг посадити літак, але петляв у небі, поки не загинув.

Рейс 370 Malaysia Airlines: деталі

8 березня 2014 році Boeing 777-200ER рейсу MH370 вилетів з Куала-Лумпур в Малайзії і прямував до Пекіну в Китаї. На борту було 239 пасажирів та 12 членів екіпажу. Літак мав здолати 4 тис. км (по прямій) і бути в повітрі близько шести годин.

Рейс MH370: запланований маршрут

Через 40 хвилин літак зник з радів служби спостереження і про долю судна досі нічого точно не відомо. Втім вдалось з'ясувати, що воно перебувало у повітрі ще сім годин. Встановили маршрут до моменту зникнення зв'язку та орієнтовне місце падіння.

Деталі маршруту MH370 Malaysia Airlines Фото: Вікіпедія

Зокрема, пошукові експедиції прямували аж до західних берегів Австралії. Однак виявили уламки набагато західніше — біля островів Реюньйон та Родрігес поруч з Мозамбіком та ПАР. Припускали, що туди їх закинула течія.

Рейс MH370: відстань до уламків Фото: Google Maps

У мережі можна знайти світлини уламків рейсу MH370. На світлинах видно, що літак розпався на великі шматки металу, які люди змогли витягнути на берег. Досі офіційно не відомо, що сталось 8 березня з цим літаком і 250 людьми на борту.

Нагадуємо, американський письменник Ернест Гемінґвей разом дружиною у 1954 році двічі потрапив у авіакатастрофу. Дивовижним є те, що авіакатастрофи стались одна за одною протягом кількох діб. Тим часом у липні 2023 у США стався інцидент просто на мирному подвір'ї: невеликий приватний літак врізався у дах котеджу.