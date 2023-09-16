73-річна любителька вечірок і нічних клубів розкрила секрет своєї "молодості" (відео)

За словами Лінн, вона проживає кожен день свого життя, як останній, і насолоджується цим. Аналогічно чинити вона радить і одноліткам.

Блогерка Лінн Зекіс, яка в 73 роки веде активне тусовочне життя і відома в TikTok як "Срібна сестра", досі літає відпочивати в нічні клуби Ібіци і закликає своїх ровесниць робити те ж, пише Mirror. У себе в соцмережах вона із задоволенням ділиться кадрами розкішного відпочинку.

Незважаючи на солідний вік, жінка обожнює вечірки і нічне життя, яким славиться цей острів. Ба більше, для виходу вона обирає вбрання, яке в натовпі та при неоновому світлі робить її нічим не гіршою від молоденьких дівчат.

Лінн уже похизувалася перед підписниками розкішною віллою, де вона сидить на терасі поруч з ефектним чоловіком, якого в хештегах зазначила як друга.

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Лінн відпочиває на Ібіці в компанії друга Фото: Lynne Zekis/Instagram

Блогерка показала кілька вбрань, у яких проводитиме час в Іспанії. Це модний купальник у сіточку, який вона поєднала з білою мініспідницею на талії, стильні штани-карго, білі кросівки, прозора біла сукня-максі та коротша коричнева сукня.

Фото: Lynne Zekis/Instagram

Для вечірки після 01:30 ночі любителька танців вибрала комплект з двох частин: укорочений топ і відверту мініспідницю з яскравим геометричним візерунком.

Зекіс радить своїм фоловерам жити повним життям кожну хвилину, нічого не відкладаючи на потім. Ба більше, вона рекомендує не думати про цифру в паспорті.

"Не дозволяйте віку зупинити вас!" — каже Лінн.

Вікова блогерка пропонує фоловерам приєднатися до неї в екскурсії островом

Жінка ділиться секретом, як насолоджуватися життям, незважаючи на осуд і розмови за спиною.

"Старіння вже не те, що раніше, лови кожну мить, ніби вона була твоєю останньою. Ставлення вирішує все... чесно кажучи, я нервувала через те, що була там єдиною літньою жінкою, але, чорт забирай…" — продовжила 73-річна жінка, поділившись своїм досвідом відпочинку в нічному клубі.

Підписники Лінн у захваті від такої філософії.

"Мені довелося прочитати 73,5 рази. Ти взагалі не виглядаєш на свій вік!", "Як? У 35 років я просто не можу впоратися ні з чим після 23:00", "Я хочу бути тобою, коли виросту", — пишуть у коментарях під відео.

Варто зазначити, що Лінн полюбляє прикраси та аксесуари, якими вдало доповнює будь-який образ, від зухвалого аутфіту для вечірки до елегантного ансамбля для походу в ресторан на набережній. Що стосується сивого волосся, то Зекіс не ховає його за шарами фарби, віддаючи перевагу природному кольору і не соромлячись.

Лінн не стала зафарбовувати сиве волосся

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