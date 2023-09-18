Осінній тест на ідеальний зір: 80% людей знайдуть гарбузове лате за 30 секунд

Головоломка ускладнена тим, що гарбузовий варіант лате ховається в одному ряду з іншими схожими різновидами кавоїнізованого напою, про країну походження якого поки немає єдиної думки. 20% все ж не вдається швидко знайти шукане.

Нова хитромудра головоломка безумовно вас заплутає, поки готується гарбузове лате. Тест, придуманий мальтійськими гейм-дизайнерами з Slingo, — такий собі варіант гри в хованки, повідомляє The Daily Mail.

На перший погляд, все видається оманливо простим, але завдання справді не зі складних: у приблизно 80% йде менш як 30% секунд, щоб знайти гарбузове лате.

Але якщо ви з тих 20%, які поки що ламають голову над хитромудрим тестом, не впадайте у відчай: ключ до вирішення загадки міститься нижче.

Завдання ускладнене тим, що гарбузовий варіант лате ховається в одному з рядів інших схожих різновидів кофеїнізованого напою, про країну походження якого, до речі, поки що немає єдиної думки. Більшість сходиться на думці, що придумали його все ж таки у США.

Переглядаючи об'єкти на картинці, знадобиться звертати увагу на всі дрібні відмінності зображень різноманітних лате. Стверджується, що це гарний спосіб відточити навички спостереження, увагу та критичне мислення.

Якщо все ще складно, ось підказка: зверніть увагу на нижні ряди в правому кутку.

Головоломка "гарбузове лате"

Нагадаємо, що Daily Express запропонував тест на уважність: потрібно помітити м'яч для регбі в натовпі присутніх на трибунах глядачів. Головоломка була приурочена до вересневого Кубка світу з регбі.

Те саме видання стверджує, що лише одиниці помітять трьох лисиць у натовпі червоних панд. Головоломка слугує тестом здатності відрізнити схожі на перший погляд силуети диких тварин.