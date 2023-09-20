Не знав, що всередині: блогер купив повернуті товари з Amazon і обаготився (відео)

Початок розпакування посилок було не дуже приємним, але далі справи пішли набагато краще.

У США блогер, на ім'я Коннор зірвав "божевільний" джекпот, прийнявши ризиковане рішення купити піддон з товарами, повернутими з Amazon, за 675 доларів. Хлопець поняття не мав, що саме знаходиться всередині. Про це пише The Mirror.

Хлопець опублікував захопливе відео, в якому показав своїм підписникам, що саме знаходиться всередині його "покупки наосліп".

Коннор пояснив, що він був у компанії Detroit Pallet Liquidation, додавши, що у них навіть є піддон за 2400 доларів

"Це всі товари, які люди повернули. Замість того щоб забрати посилки назад, Amazon відправила їх у ліквідаційну компанію", — сказав він.

За його словами, початок розпакування посилок було не дуже приємним. Ютубер отримав кошик для білизни та тонни товарів, пов'язаних із дітьми, включно з автокріслом, подушкою для вагітних, пеленальним столиком і капсулою для сну.

Коннор також знайшов у коробках повітряні фільтри, шини для газонокосарок і картини із зображенням морського узбережжя.

"З точки зору прибутку це найкраще, що я відкривав досі", — захоплювався блогер, відкриваючи чергову коробку.

Коннор підрахував, що може отримати величезний прибуток у розмірі 3 350 доларів Фото: ConnorTV/Youtube

Потім Коннор оглянув інші посилки та виявив величезний поплавок для басейну, розбитий чайник, набір для метання сокири, який він назвав своїм "улюбленим предметом", столові прилади для вечірки, подушку для стільця, дерев'яний органайзер, чохли для автомобільних сидінь і келихи для вина.

"Більшість із цих речей, навіть якщо вони не для вас, просто чудово підходять для перепродажу. Тож якщо ви любите купувати речі й перепродавати їх, то цей товар ідеально підходить для цього. У нас уже шістсот із чимось доларів, а ми навіть не наблизилися до завершення! Це найбільша угода наосліп, яку ми коли-небудь робили", — розповів американець.

Найціннішою річчю виявилися автомобільні котушки за 1200 доларів. Потім він відкрив коробки, що залишилися. Багато речей були абсолютно новими, включно з сейфом, штативом, мітлою, сковородою, книжковою шафою, органайзером для душу, тарілками, підвісним квітковим горщиком, чохлом для намету, стійкою для шин, сховищем для басейну, настільною шафою і наметом.

Розклавши все по коробках, він сказав, що відчуття були "божевільними". Коннор підрахував, що може отримати величезний прибуток у розмірі 3 350 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що студент відкрив кав'ярню, яка стала популярною через відео в TikTok. Завдяки вірусному ролику в соцмережі справи у підлітка пішли вгору. Його історією поділилися не тільки різні новинні видання, а й люди з місцевих спільнот, щоб надати йому підтримку.

Також стало відомо, що в США посеред вулиці відкрили бар для бездомних. У таборі, що стихійно утворився, було виставлено пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів, шезлонгів і лежаків. Поліція проводить розслідування, намагаючись з'ясувати його походження.