Тест на IQ: ваш інтелект вищий, ніж у більшості, якщо знайдете 4 яблука в листі за 15 секунд

Ця головоломка осінньої тематики виявлялася порівняно непростою для більшості любителів подібних оптичних ілюзій.

Автори головоломки стверджують, що у тих, хто вкладеться в 15 секунд і знайде на зображенні чотири яблука в осінньому листі, рівень IQ досить високий і навіть вищий, ніж у більшості. Головоломку опублікував британський таблоїд The Sun.

IQ-тест: знайдіть чотири яблука в листі Фото: The Sun

На зображенні показано маленьке червоне, жовте і коричневе листя, ним щільно заповнений практично весь вільний простір, для більшої складності.

Природні кольори листя ще більше ускладнюють завдання.

Автори головоломки радять зосередитися на кожній частині зображення — і тоді все вийде!

Підказка: одне яблуко розміщене в правому верхньому кутку, ще одне — зліва, третє — ближче до центру, а четверте — внизу.

Якщо важко, не впадайте у відчай, відповідь міститься нижче.

Оптичні ілюзії не лише розважають, а й покращують навичку зосереджувати увагу — не варто відмовлятися від спроб їх розгадати.

Ключ до розгадки:

IQ-тест: оптична ілюзія

Нагадаємо про осінній тест на ідеальний зір: 80% людей вдається знайти гарбузове лате за 30 секунд. Ця головоломка ускладнюється тим, що гарбузовий варіант лате перебуває в одному ряду з іншими схожими різновидами напою, який, судячи з усього, вигадали в США. Але єдиної думки про країну походження поки що немає.

Також повідомлялося, що Daily Express запропонував тест на уважність: необхідно виявити м'яч для регбі серед присутніх на трибунах глядачів.