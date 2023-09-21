Торгували в мережі: на задньому дворі скупників знайшли цілий склад вкрадених товарів (фото)

Співробітники поліції виявили товари, викрадені з магазинів Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid і Ralphs, на загальну суму близько 218 379 доларів.

У США на одному із задніх дворів у Лос-Анджелесі зберігалися вкрадені товари на суму 218 тисяч доларів. Про це пише Los Angeles Times.

Співробітники оперативної групи з боротьби з організованими роздрібними крадіжками Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP) оголосили про повернення вкрадених товарів на суму понад 200 тисяч доларів і арешт 10 підозрюваних.

13 вересня поліція Лос-Анджелеса спільно з нещодавно сформованою оперативною групою з боротьби з організованою роздрібною торгівлею почала розслідування справи про скупників, які продавали крадені речі на ярмарках у районі Лос-Анджелеса.

Видання зазначає, що під "скупником" розуміють особу або групу осіб, які купують товари, вкрадені під час розбійних нападів та організованих крадіжок, а потім продають їх через інтернет нібито законним шляхом.

Слідчі встановили, що операції проводили із заднього подвір'я приватного будинку, де викрадений товар зберігався під тентами та у вантажівці з коробками.

Правоохоронні органи заарештували 10 підозрюваних Фото: California Highway Patrol

На місці події співробітники CHP і LAPD виявили товари, викрадені з магазинів Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid і Ralphs в околицях Лос-Анджелеса, на загальну суму близько 218 379 доларів. Слідчі також вилучили близько 45 тисяч доларів готівкою як речові докази.

Правоохоронні органи заарештували 10 підозрюваних, серед них було три жінки та сім чоловіків із південного району Лос-Анджелеса, Комптона.

"CHP прагне активно розслідувати діяльність організованої роздрібної торгівлі в регіоні Лос-Анджелеса і в усій Каліфорнії", — зазначено в релізі.

Викрадені товари Фото: California Highway Patrol

Для боротьби з подібними злочинами Радою у справах державних і громадських виправних установ було затверджено програму грантів на боротьбу з організованими роздрібними крадіжками, в рамках якої 55 містам і округам Каліфорнії буде спрямовано 267 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.