У Швеції після рідкісної знахідки місто з 18 000 жителів перенесуть на нове місце "будівля за будівлею" (фото)

Через інтенсивність робіт на гірничорудній шахті міська територія стала йти під землю: руйнуються школи та лікарні. До 2026 року вирішили всі будівлі перенести на нове місце, але переїхати згодні не всі.

Шведське місто вирішили будівлю за будівлею перенести на нове місце, оскільки за роки гірничорудних робіт і видобутку копалин воно почало занурюватися під землю. Руйнується місцева інфраструктура, зокрема школи та лікарні. Про це повідомляє The Mirror.

У місті Кіруна, де мешкає 18 тисяч осіб і яке розташоване за кількасот кілометрів за Полярним колом, виявили корисні копалини. Раніше місцева влада повідомила, що в Кіруні знайшли найбільше з відомих родовищ рідкоземельних елементів. Їх використовують у виробництві автомобільних акумуляторів для електромобілів і вітряних турбін.

Місто Кіруна

Заступник прем'єр-міністра країни Ебба Буш назвала Швецію золотою жилою і закликала Європу "засвоїти урок" і не залежати від однієї-єдиної країни в плані газу, тобто від Росії.

Шахтою залізної руди управляє шведська держкомпанія LAB, заснування якої відбулося ще 1900 року, а залізний рудник вважається найбільшим у світі, він виробляє 80% заліза, що постачається до країн ЄС.

Щодня тут видобувається руди на шість Ейфелевих веж, але інтенсивний видобуток копалин спричинив деформацію ґрунту, і виник ризик для місцевих жителів.

Влада ініціювала проєкт з переміщення міста на нове місце до 2026 року, за кілька кілометрів від старого.

Серед іншого, збираються перенести відому місцеву церкву, що відкрилася 1912 року.

Місто Кіруна

Водночас проти розширення копальні висловлюється корінне населення Лапландії — фіно-угорська народність саамів, що дала Кіруні назву (сніговий тетерев).

Місто Кіруна

Саами, які століттями вирощували оленів у північних територіях, побоюються, що їхній звичний спосіб життя зміниться. Ба більше, через кліматичні зміни північним оленям дедалі складніше знаходити полярні лишайники — основне джерело зимового прожитку.

Нагадаємо, що в Лапландії гинуть "олені Санти". Один із символів Різдва може назавжди зникнути через те, що оленям складно пристосуватися до темпів глобального потепління, які на півночі Фінляндії вчетверо вищі за середньосвітові.

Також повідомлялося, що вчені виявили в Африці найдавнішу споруду, споруджену людиною. Знахідка може змінити уявлення про еволюцію.