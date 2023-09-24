Сезонна навала дорогих яхт в англійському місті: місцеві жителі протестують (фото)

Іноді на узбережжі міста Фалмут за тиждень висаджується по 10 тисяч туристів із круїзних кораблів. Це майже половина місцевого населення.

Мешканці приморського міста в Англії звинувачують заможних у вторгненні та порушенні звичного укладу свого життя через те, що ті приїжджають на своїх суперяхтах. Іноді на узбережжі міста Фалмут (графство Корнуолл) протягом тижня висаджується по 10 тисяч туристів із круїзних кораблів, це майже половина населення міста — 22 300. Про це повідомляє The Sun.

Невелике мальовниче місто виявилося наповненим гігантськими круїзними лайнерами й приватними мегаяхтами.

Яхта в місті Фалмут

Серед іншого, тут є і розкішна яхта Rocinante завдовжки 78 метрів і вартістю 80 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить американському мільярдеру Гейбу Ньюеллу, який розробляє ігри.

Місцеві жителі критикують поведінку туристів і заявляють, що кораблі приносять мало економічної вигоди місту, а величезні дизельні двигуни шкодять навколишньому середовищу.

Нашестя яхт у місті Фалмут

"Дуже шкода, що ці кораблі опинилися біля прекрасного узбережжя Корнуолла. Інші гавані намагаються їх позбутися. Пасажири не витрачають помітних грошей, вони споживають усе. Це просто величезне навантаження на довкілля", — розповіла Едіт Фашинг.

"Реальність така, як і у Венеції, й інших туристичних портах, де зупиняються круїзні лайнери. Більшість їхніх пасажирів споживають усе, що входить у вартість квитка. Отримують усю свою їжу та напої на борту і витрачають відносно мало, коли виходять на берег", — сказав Крістофер Оніонс.

Яхти в місті Фалмут

Водночас є й ті, хто висловлюється на підтримку місцевої туристичної галузі. 67-річна Моллі Бернлі, колишня співробітниця університету, чий будинок виходить на гавань, розповіла, що їй подобається спостерігати за тим, як приходять і йдуть гігантські круїзні лайнери й приватні яхти.

Місцеві жителі

За її словами, місцеві заклади переповнені клієнтами, тоді як на борту круїзного лайнера може бути тільки одна перукарня, яка не обслужить 6000 осіб, тому багато людей виходять на берег, щоб підстригтися.

"Люди, які приїжджають на приватних яхтах, витрачають тут багато грошей, іноді тисячі фунтів на день, — розповів Роджер Кінг. — Я бачу човни зі свого будинку, і мені це подобається, це дає можливість поглянути на щось нове".

За його словами, одна з найкращих історій успіху, про які він чув, працюючи на місцевій біржі праці, — це коли хтось, залишившись без роботи, почав пропонувати індивідуальні послуги з прибирання суперяхт, а потім організував власну клінінгову компанію.

Нагадаємо, що режисер Стівен Спілберг вирушив на італійські канікули на своїй розкішній яхті за 250 млн доларів.

Також повідомлялося про те, який вигляд має яхта, на якій Елізабет Тейлор і Річард Бертон ховалися від папараці.