У пошуках незвичайного імені: жінка назвала своїх синів іменами відомих коханців

Після прочитання анотації до роману "Пісня Ахіллеса" жінка вирішила, що він є шедевром, і вирішила назвати дітей на честь головних героїв, але не врахувала, що між ними був роман.

Обрати ім'я для дитини - завжди нелегка справа. Деякі люди передають імена з покоління в покоління, інші шукають щось "унікальне". Але одну маму висміяли за те, що вона випадково назвала своїх хлопчиків-близнюків на честь двох історичних коханців, намагаючись дати їм "незвичайні" імена. Про це повідомляє видання Мirror.

Мати пояснила, як "закохалася" в "Пісню Ахіллеса", роман американської письменниці Медлін Міллер 2011 року, після прочитання анотації до нього. Дія відбувається в грецьку героїчну епоху. Історія розповідає про стосунки Патрокла та Ахілла, їхню першу зустріч та подвиги під час Троянської війни.

Однак, оскільки вона прочитала лише анотацію, а не всю книжку, вона проґавила головну сюжетну лінію — акцент на романтичних стосунках Патрокла й Ахілла.

У своїх соціальних мережах вона написала: "Я завжди любила грецьку міфологію, і одного разу у мене була двогодинна пересадка в аеропорту Афін, тому я дуже прив'язана до цієї культури. Я назвала двох своїх синів-близнюків на честь двох головних героїв, сподіваючись, що у них будуть такі ж близькі стосунки, як у Ахілла і Патрокла, і вони разом вирушать у пригоди".

Хоча їй, як і раніше, подобаються імена своїх синів, вона занепокоєна тим, що над ними знущатимуться через те, що їх назвали на честь давніх коханих, коли вони були братами.

Вона написала в сумнівах: "Я помиляюся, називаючи своїх близнюків на честь персонажів, не знаючи, що у персонажів виникнуть романтичні почуття один до одного?".

Нагадаємо, що 27-річна Еріка і 30-річний Френк Деризе зі штату Нью-Джерсі, США, пишаються тим, що їхній улюблений собака на прізвисько Бо робить важливі і доленосні вибори в їхньому житті.