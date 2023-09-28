"Повністю пропав": британка з донькою побачила "автомобіль-привид", що зникає

Жінка вже не вперше потрапляє в незрозумілу ситуацію. Обидва випадки розслідує професор Роб Ганді, який збирав історії про привидів на дорогах протягом майже 10 років.

Мати та дочка з Великої Британії розповіли, що бачили, як до них наближалася машина з увімкненими фарами, а потім зникла. Вони стверджують, що через два місяці вони стали свідками аналогічного дивного інциденту. Про це пише Cheshire Live.

Незвичайна ситуація сталася на дорозі Riveacre Road у графстві Чешир (Честер, Велика Британія). Це був уже не перший раз, коли сім'я стала свідком дивного явища.

Обидва повідомлення розслідує 72-річний професор Роб Ганді з ліверпульського Університету Джона Мура, який назвав ці інциденти "незрозумілими".

Перший випадок стався в червні 2018 року. Дослідник розповів, що мама і донька, імена яких він не назвав, побачили, як до них наближається машина з увімкненими фарами, і раптом вона просто зникла.

"Вони підійшли до місця, де вона звернула, а там була тільки жива огорожа. Автомобіль повністю зник. Вони були дуже налякані", — додав він.

Незвичайна ситуація сталася на дорозі Riveacre Road Фото: Cheshire Live

Пізніше, приблизно через два місяці, ця сама пара стала свідками ще одного дивного явища на тій самій дорозі.

"Іншим разом (у серпні 2018 року) перед ними вискочив чоловік, і вони подумали, що збили його. Мама і дочка вибігли з машини в паніці. Вони озирнулися навколо машини й під нею, але там нікого і нічого не було. Вона зайшла в магазин Tesco's, біла як простирадло, і жінка за прилавком сказала: "Ви виглядаєте так, ніби бачили привида". Вона відповіла, що бачила. Більше ніхто з них не їздив цією дорогою", — розповів професор.

Роб Ганді, який працює статистиком і менеджером у сфері охорони здоров'я, збирав історії про привидів на дорогах протягом майже десяти років.

Раніше Фокус повідомляв, що "примарний" велосипед без водія проїхав прямо по вулиці. У минулому в районі цього міста бували незрозумілі випадки. Місцеві жителі часто розповідали, що люди "схожі на привидів" з'являлися в дверних отворах і незабаром зникали.

Також стало відомо, що було розкрито таємницю незвичайної ями на пляжі в Ірландії. Таємничу діру на пляжі, що викликала переполох у соцмережах, було прийнято за кратер метеорита. Однак нещодавно з'явилося відео, яке допомогло розібратися в ситуації.