"Завжди цікавила ця сфера": хвора на рак дівчина заробила на лікування через OnlyFans (фото)

У жінки діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Через хворобу вона не мала жодного доходу та не могла працювати, проте вирішила скористатися планом Б.

У Брайтоні Великої Британії хвора на рак жінка заробила 15 тисяч фунтів стерлінгів, перебуваючи на лікарняному ліжку. Вона продавала свої сексуальні фото, які робила між перервами хімієтерапії. Про це повідомило видання Daily Star.

Зазначили, що у 2021 році у 20-річної Валентини діагностували гострий мієлоїдний лейкоз — рак крові та кісткового мозку. Через хворобу вона не могла працювати та не мала жодного доходу, проте вирішила скористатися планом Б. Дівчина заробляла гроші, будучи на лікарняному ліжку, — продавала свої сексуальні фото.

"Мене завжди цікавила ця сфера (секс-бізнес, — ред.), але я дуже довго не почувався добре. Насправді мені поставили діагноз, тому що я впала в кому, я прокинулася й дізнався, що у мене рак", — сказала Валентина.

Після того, як дівчина вийшла з коми, вона зареєструвалися на сервісі OnlyFans під ім'ям однієї зі своїх медсестер. Зі слів дівчини, ця медсестра була дівчиною-байкером, незалежною, та мала вирішальне значення для її одужання. Крім цього, їй сподобалося ім'я, яке було сильним та символічним.

"Я пройшла шість місяців стаціонарної хімієтерапії, і поки я проходила стаціонарну хімієтерапію, я створювала контент під час коротких перерв вдома", — розповіла вона.

Валентина

Зокрема, протягом шести місяців дівчина під псевдонімом "Валентина-коханка" позувала для сексуальних селфі та створювала оголений контент. У результаті їй вдалося заробити 15 тисяч фунтів стерлінгів за пів року — близько 2 500 фунтів на місяць. Нова зовнішність дівчини зіграла велику роль в створенні її образу — вона креативила з кількома перуками та яскравими макіяжами.

"Я дуже творчо підійшла до макіяжу та перук, оскільки на голові та обличчі взагалі не було волосся, тож це були великі вії, брови різного кольору та божевільне волосся", — пояснила Валентина.

З її слів, її фанати не сміялися з нею, але вони сміялися разом з нею. Зокрема, з того факту, що вона надсилала їм повідомлення, поки була в лікарні, а потім знімала контент, коли була вдома.

Наразі Валентина перебуває у ремісії та є фінансово незалежною. Вона заробляє близько 6-10 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, продаючи оголений контент. Дівчина продовжує ходити на обстеження. Також вона знає, що якщо знову захворіє, то її шанувальники допоможуть їй фінансово та морально.

"Хімієтерапія, яку я пройшла, справді токсична та має багато довгострокових побічних ефектів, вона може спричинити захворювання серця. Очевидно, що є ймовірність того, що я можу рецидивувати в будь-який момент, тому мені потрібно дуже ретельно обстежуватися в лікарні", — додала Валентина.

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