"Знак згори": наречений упав у море, роблячи пропозицію руки й серця коханій (відео)

Чоловік захотів зробити дівчині красиву пропозицію на березі моря. Пара забралася на плоский камінь на узбережжі, наречений спробував вставати на коліно, але не зміг утримати рівновагу.

Чоловік вирішив влаштувати своїй коханій романтичну пропозицію руки та серця, але, на жаль, зіпсував момент, впавши з каменю в море. Курйозне відео було опубліковано в Instagram-акаунті iamafromtravel.

Хлопець запросив свою обраницю до моря, провів її до великого каменя і готувався освідчитися. Однак, у найвідповідальніший момент, він вирішив підійти трохи ближче, але послизнувся і впав у море, втративши сонцезахисні окуляри.

Чоловік захотів зробити дівчині красиву пропозицію на березі моря Фото: колаж Фокус

Обручка вислизнула з його руки й вирушила у вільне плавання. Дівчина трохи розгубилася і спробувала допомогти чоловікові, рятуючи його окуляри.

Як завершилася ця історія і чи вдалося герою знайти каблучку — залишається таємницею. Однак відео стало вірусним у соцмережах і багато користувачів поспішили прокоментувати цей кумедний випадок.

"Як вона схопила його сонцезахисні окуляри замість руки", — написав один із глядачів.

Люди жартували та писали, що це був "знак згори".

"Господи, якщо вона не та, просто дай мені знак", — написав інший користувач соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що молодята втекли з пишного весілля в Італії, не сплативши великий рахунок. Подружня пара влаштувала банкет у ресторані La Rotonda, але по його завершенню вони втекли, не заплативши власнику закладу. На церемонії було 80 гостей.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.