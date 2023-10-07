Жінка померла після того, як з'їла шоколад від ворожки, що передбачила її смерть, – ЗМІ (фото, відео)

Жінка відчула сильний біль у шлунку, блювоту, носову кровотечу та надмірне слиновиділення, коли скушувала солодощі, які наче дала їй ворожка. Результати розтину показали, що вона померла внаслідок отруєння.

В Бразилії 27-річна жінка померла після того, як отримала шоколад від циганки-ворожки, що передбачила її смерть. Про це повідомило видання odditycentral.

Фернанда Сілва Валос да Круз Пінто захворіла 3 серпня. Вона відчула сильний біль у шлунку, блювоту, носову кровотечу та надмірне слиновиділення. Її терміново доставили до лікарні Santa Casa de Misericórdia, але у медичному закладі лікарі нічого не змогли зробити. Вранці наступного дня вона померла.

Згідно з початковою інформацією, наданою її родиною, Фернанда сказала їм, що отримала шоколадну цукерку від нібито циганської ворожки в центрі міста Масейо, яка також передбачила, що вона дуже скоро помре. Того ж дня вона з'їла цукерку, потім захворіла і почалися симптоми отруєння.

Фернанда Сілва Валос да Круз Пінто Фото: Facebook

Родина Фернанди повідомила лікарям, що вона також страждала від виразки шлунку та гастриту, симптоми яких можуть бути схожі на симптоми харчового отруєння, її смерть була позначена як "поки не з'ясована". Однак після того, як результати розтину показали, що 27-річна жінка померла внаслідок отруєння.

Розслідування поліцейських

Правоохоронці почали розслідування. Шанси знайти будь-які нові підказки дуже мізерні через тривалий проміжок часу, який минув після загибелі жінки. Правоохоронці оцінили допомогу родини, адже близькі не поховали її два місяці тому, одразу після її смерті, без запиту на токсикологічні тести. Якби цього не було, розслідування не розпочинали б.

Щодо передбачуваної ворожки, яка дала жертві шоколадну цукерку та передбачила їй неминучу смерть, на даний момент це залишається лише теорією, і джерела в поліції визнали, що ідентифікувати винуватця, якщо він взагалі є, буде важко так довго після смерті жінки. Системи відеоспостереження в районі, де вони нібито зустрілися, більше не мають запису двомісячної давнини, і знайти очевидців буде важко. Крім того, після широкого висвітлення цієї справи в ЗМІ ймовірна винуватиця, можливо, просто переховується.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що зірка серіалу "Wild 'N Out" Джекі О померла від ускладнень після пластичної операції. За інформацією журналістів, після операції у неї почався головний біль і медсестра порадила їй скасувати один із препаратів.