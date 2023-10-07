Дівчина викрила на зраді хлопця і найкращу подругу завдяки "перегляду вулиць" у Google (фото)

Дівчина переглядала відео і побачила свого хлопця на мотоциклі з іншою.

У Великій Британії дівчина викрила на зраді свого коханого і найкращу подругу. Вона "запеленгувала" їх завдяки Google Street View. Про це пише видання Daily Star.

Сталося це ненароком. Дівчина переглядала камери спостереження біля свого будинку в прямому ефірі і помітила авто, яке проїхало повз. Дівчина з цікавості вирішила за ним постежити онлайн.

Поки вона це робила, на одній з вулиць вона ніби помітила свого хлопця на мотоциклі з іншою жінкою і почала стежити вже за ними.

Хлопець з дівчиною припаркувалися, погуляли вулицями і сіли на лавку. Там він поклав свою голову незнайомці на коліна і вони довго розмовляли.

"Незнайомкою" виявилася найкраща подруга героїні історії.

"Це був мій хлопець і моя найкраща подруга. Я спустошена", — прокоментувала свою історію дівчина.

Нагадаємо, що близнюки задля розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді.

Раніше повідомлялося, що дівчина та її брат заради розваги зробили ДНК-тест і дізналися, що мати зраджувала їхньому батьку. З'ясувалося, що її біологічним батьком є давній друг родини.