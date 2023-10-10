Не встиг побувати всередині: мільярдер побудував величезний особняк на даху хмарочоса (фото)

Власник особняка вартістю 16 млн фунтів стерлінгів ніколи не бачив своє житло зсередини, обладнане басейном з ефектом нескінченності й розташоване на вершині величезного хмарочоса.

"Небесний особняк" Віджая Малльї з Індії стоїть без діла після того, як бізнесмен залишив країну у 2016 році. Власник величезного будинку, розташованого на вершині хмарочоса, ніколи не заходив всередину свого розкішного житла. Про це пише Daily Star.

Власник особняка вартістю 16 млн фунтів стерлінгів, що обладнаний басейном з ефектом нескінченності та розташований на вершині величезного хмарочоса, ніколи не бачив своє житло зсередини. Величезний будинок має такий вигляд, ніби його доправили повітрям на дах іншої висотної будівлі, проте він був побудований з нуля.

На вершині хмарочоса UB City в Бенгалуру (Індія) стоїть особняк, у якому ніхто не живе. Індійський уряд навіть намагається порушити кримінальну справу проти бізнесмена Віджая Маллья, який є власником цього незвичайного і розкішного житла. Він втік з Індії у 2016 році й не бачив готову будівлю. У разі його повернення на батьківщину велика ймовірність того, що уряд країни викличе його на допит.

На вершині хмарочоса UB City в Бенгалуру (Індія) стоїть особняк Фото: sriharikaranth/Instagram​

Видання зазначає, що бізнесмен, можливо, ніколи не побачить будинок, який він побудував за індивідуальним замовленням після того, як, як стверджується, обдурив кілька національних банків. Він і Нірав Моді, обвинувачений у шахрайстві з державним банком Punjab National Bank, втекли з країни.

Нині Маллья проживає у Великій Британії, далеко від свого розкішного будинку, будівництво якого він так і не довів до кінця. Бізнесмен зробив свої статки на виробництві пива Kingfisher. Він також є власником стайні Force India у "Формулі-1". Особняк на даху хмарочоса він почав будувати 7 років тому.

"Побудувати особняк на величезній консольній конструкції на такій висоті було непросто, але ми зробили все, щоб він був побудований саме так, як було задумано. Це складна споруда, і наразі тривають оздоблювальні роботи. Ми завершимо проєкт відповідно до контракту і передамо його", — розповів Ірфан Разак, голова компанії, яка займалася будівництвом.

Особняк на даху хмарочоса почали будувати 7 років тому Фото: sriharikaranth/Instagram​

Передача мала відбутися зовсім недавно, але Маллья був засуджений до тюремного ув'язнення терміном на чотири місяці у зв'язку з достроковим рішенням суду у справі одного з відділів його компанії. Крах Kingfisher airlines став знаменною подією для індійської авіації, оскільки це був найбільший внутрішній перевізник. Після цього було ухвалено рішення про екстрадицію мільярдера.

Наразі Маллья притягнутий до відповідальності за звинуваченням у шахрайстві в Індії, проте поки що не повідомляється, чи буде він відправлений на батьківщину. Поки що бізнесмен залишається у Великій Британії, і його маєток, як і раніше, пустує.

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