Чоловік зафіксував "привида" у кількох сантиметрах від своєї сестри (фото)

Оскільки будинок розташований навпроти цвинтаря, місцеві мешканці переконані, що в будівлі дійсно живуть привиди або потаємні духи.

Брат молодої жінки зафіксував фігуру, яка з’явилася позаду від неї в будинку в Гранадеро-Байгорріа поблизу Росаріо (Аргентина). Про це повідомляє Mirror.

Він зазначив, що бачив привида, коли сестра виконувала мелодійну пісню. Чоловік записував, як вона співає, коли вони були разом удома, але через кілька секунд у відео видно незрозумілий рух, який з’являється праворуч від молодої жінки позаду неї.

Брати та сестри побачили моторошного "привида" лише тоді, коли переглянули відео. Оскільки будинок розташований навпроти цвинтаря, місцеві мешканці переконані, що в будівлі дійсно живуть привиди або потаємні духи.

Одна з місцевих жінок на ім'я Лаура розповіла, що люди дарма сміються, оскільки у її будинку бачили подібні рухи. У сусідки одного разу вранці вони наче перекинули всі чашки на полиці.

"Це, якась загублена душа з цвинтаря", – пояснила вона.

Один із чоловіків сказав, що таке відбувається доволі часто. Водночас він засумнівався у реальності відео, оскільки якість зображення дуже низька.

Фото: Mirror

Нагадаємо, 12 жовтня собача камера в Англії зафіксувала моторошну фігуру в капюшоні. Будинок у графстві Ланкашир був побудований 1888 року, нові мешканці вже з'ясували, хто тут жив раніше, і хто, можливо, не дуже радий їхньому переїзду. Жінка розповіла, що була налякана, коли минулого тижня, доглядаючи за чорним лабрадором Ківі своєї сестри, помітила на відеозаписі "дивну" людину на задньому плані. При цьому собака тікав із кімнати.