Нічого не залишилося: жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини

Сімейна пара планувала придбати власне житло, але у чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.

Пара разом уже багато років, у них троє спільних дітей. Однак жінка була приголомшена, коли дізналася, що її коханий приховує великий секрет після отримання спадщини. Про це пише The Mirror.

Молодим парам дедалі важче придбати власне житло. Не останню роль у цьому відіграють висока вартість життя і відсоткові ставки, що постійно зростають, а нове дослідження показало, що основні життєві етапи — вступ у шлюб і народження дітей — відкладаються для того, щоб дозволити собі купити будинок.

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, дізналася, що її наречений успадкував пристойну суму грошей, вона зраділа перспективі внести заставу за їхнє перше житло. Однак пізніше вона дізналася, що чоловік приховує страшну таємницю.

У пари троє спільних дітей, і вони живуть в орендованому будинку. На початку цього року чоловік отримав у спадок 30 тисяч фунтів стерлінгів, які, як вона сподівалася, дадуть їм змогу нарешті придбати власне житло. Але її партнер сказав їй, що винен батькам деяку суму грошей, в результаті у нього залишиться близько 20 000 фунтів стерлінгів. За його словами, він віддасть їх батькові на зберігання, щоб не витрачати їх.

У наступні тижні жінка помітила, що її чоловік купив кілька речей, але він говорив, що все було куплено за карткою магазину. Коли ж вона торкнулася теми купівлі житла, чоловік нагрубив дружині й швидко згорнув розмову. Потім він сказав, що винен батькам більше, ніж думав, і що тепер у нього залишилося 14 000 фунтів стерлінгів.

"Сьогодні, після того, як він поскаржився, що в нього немає грошей після того, як ми щойно отримали зарплату, я знову запитала його, скільки грошей залишилося в його батька. Він розлютився і почав кричати на мене за те, що я питаю про це. Я сказала йому, що буду більше засмучена, якщо в нього залишиться менше грошей і він не скаже про це, ніж якщо він просто скаже мені. У нього нічого не залишилося. Він сказав своєму батькові, що забирає гроші, щоб віддати мені, щоб я їх зберегла. Він грав в азартні ігри на 6 000 фунтів стерлінгів, але я думаю, що сума була більшою. Його аргумент зараз — чому я думала, що гроші "наші". За його словами, я тут ні до чого і вони тільки його", — звернувшись до Mumsnet, пояснила жінка.

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Вона додала, що вони обидва працюють повний робочий день, тому чоловік у жодному разі не "утримує" її.

"Ми ніколи не могли мріяти про те, щоб накопичити таку суму в найближчому майбутньому, і я подумала, що це наш шанс. Мені хочеться розповісти про те, що трапилося, його батькам, але він сказав, що якщо я кому-небудь розповім, він піде. А те, як мене сьогодні обізвали, мені вже все одно, піде він чи ні. Як би ви вчинили?" — запитала вона поради в користувачів соцмережі.

Спільнота Mumsnet висловила співчуття і розуміння.

"Я б пішла від нього. Це величезна зрада. І він залежний. Вам потрібно піти від нього, поки він не зруйнував усе остаточно. Як він узагалі до цього прийшов? Це було пов'язано з азартними іграми? Крім того, що він позбавив вас шансу отримати іпотеку, він ще й неймовірно грубий у словесній формі, і ні ви, ні ваші діти не повинні перебувати поруч із ним, це жахливо", — написала одна жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила будинок і знайшла "темну" кімнату зі старовинними речами. 21-річна Феліція Лалла довгий час шукала нове житло і, нарешті, вирішила зупинити свій вибір на невеликому будинку, побудованому в 1890-х роках. Ця будівля, на її думку, ідеально поєднувала "вінтажний шарм та історичну значущість".

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.