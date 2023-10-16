Депутатів Європарламенту замість Страсбурга випадково привезли в Діснейленд (фото)

Депутати, які їхали в потязі, здебільшого з гумором відреагували на поїздку. Деякі з них заявили, що імідж Європейського парламенту як перипатетичного цирку з кожною годиною стає все більш реальним.

Потяг із сотнями депутатів та офіційних осіб Європейського парламенту на шляху до Страсбурга ненадовго опинився в Діснейленді. Все через те, що машиніст проїхав потрібний поворот. Про це пише Politico.

Після відправлення зі станції Brussels Midi потяг вирушив з аеропорту Шарль де Голль і попрямував до Марн-ла-Валле-Шесі, де розташований Діснейленд, що призвело до 45-хвилинної затримки.

Самі ж присутні депутати з гумором поставилися до ситуації, в яку потрапили.

"Команда Діснейленду", — написала депутат Європарламенту від Нідерландів Саміра Рафаела на фото, опублікованому на X, на якому вона зображена у вагоні поїзда з колегою-депутатом Мохаммедом Шахімом.

Депутатка Саміра Рафаела з колегою-депутатом Мохаммедом Шахімом.

"Машиністу довелося перейти на інший кінець поїзда, перезапустити його та поїхати в іншому напрямку", — сказав інший чиновник.

"Ми не парламент Міккі Мауса", — сказав німецький законодавець Даніель Фройнд в Інтернеті , твердо стиснувши язик.

Помічник в парламенті Еммануель Фулон, пожартував , що парламент тепер повинен прийняти крилату фразу Діснея: "Там, де мрії збуваються".

"Імідж Європейського парламенту як перипатетичного цирку з кожною годиною стає все більш реальним", — написав Альберто Алеманно, засновник Good Lobby, на X.

Нагадаємо, що на початку жовтня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо змін до довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року та підтримали положення стосовно утворення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня Європарламент ухвалив закон, який стимулює оборонні закупівлі для України та Молдови.