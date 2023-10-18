"Людина-сатана": чоловік видалив три пальці, щоб перетворити руки на кігті (фото)

Залежний від модифікацій тіла Мішель "Діабао" Праддо показав свою останню трансформацію. Він пройшов незліченну кількість процедур, щоб змінити зовнішність.

Чоловік на прізвисько "Людина-Сатана", який захопився модифікаціями тіла, розкрив свій останній проєкт, який викликав у декого шок і здивування, повідомляє Mirror.

Мішель "Діабао" Праддо розповів, що йому ампутували мізинець і безіменний палець на правій руці, а також безіменний палець на лівій руці, щоб перетворити руки на "кігті".

49-річний модифікатор тіла розповів своїм шанувальникам, що він турбувався про те, що це може вплинути на його роботу татуювальника, але тепер він звик до своїх "нових" рук.

Фото: иисус

"Спочатку було дуже складно, але незабаром я майже нормально повернувся до роботи татуювальника. Іноді в мене виникають болі та фантомні відчуття, які досі збивають мене з пантелику, коли я працюю або займаюся іншими справами", — пояснив він.

Тепер, звикнувши до свого нового образу, Мішель "задоволений". Він пояснив своє рішення так: "Я дійсно хотів змінити себе і був дуже задоволений".

Фото: иисус

Однак це не найрадикальніша модифікація, якої він зазнав. Нині Мішель занесений до Книги рекордів Гіннеса як людина з найбільшою кількістю підшкірних рогових імплантатів на голові.

33 імплантати в голові кардинально змінили його зовнішній вигляд. За його підрахунками, йому довелося пройти близько 60 різних процедур, щоб надати їм бажаної естетики.

Зараз 85 відсотків його тіла вкрите незліченними татуюваннями. Мішель прагне виглядати "менш людяним". Після видалення пальців на правій руці він планує також перетворити свою ліву руку на кіготь. Мішель назвав свою екстремальну роботу "Ла Гарра" або "Кіготь".

"У мене три любові: моя робота, силові тренування і модифікація тіла. Я дбав про перші дві, але залишав осторонь свою трансформацію", — прокоментував модифікатор своє останнє перетворення.

Раніше повідомлялося, що подружжя повністю змінило своє тіло і потрапило до Книги рекордів Гіннеса. Вони називають численні татуювання та операції естетикою і зазначають, що не шкодують про свої вчинки, адже це саме те, що їм подобається.