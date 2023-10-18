"Сімпсони" знову "передбачили" майбутнє: цього разу — нашестя клопів у Франції (відео)

У 18-й серії 24-го сезону, який виходив у 2013-14 роках, показано сцени нашестя постільних клопів у Спрінгфілді, які повторилися через 10 років у реальному житті.

Фанати культового американського мультсеріалу "Сімпсони" заявили про нове "передбачення", яке знайшло відображення в реальному житті. Про це пише таблоїд The Mirror.

Знаменитий мультсеріал "Сімпсони", який нещодавно відзначив своє 36-річчя, відомий своїми передбаченнями. Серед них були події, такі як президентство Дональда Трампа, трагедія 11 вересня і навіть політ Річарда Бренсона в космос. Один із найзагадковіших моментів — пророцтво про подорож підводного човна "Титан" до уламків "Титаніка", яка закінчилася трагічно.

Зараз фанати "Сімпсонів" звернули увагу на новий епізод, пов'язаний із появою постільних клопів у громадських місцях у Франції. У 18 серії 24 сезону (2013-14 роки) члени сім'ї Сімпсонів отримують новий диван, який, на їхній жах, виявляється заражений клопами. Скоро все місто Спрінгфілд страждає від цієї біди. Барт пропонує рішення: випустити чуму жаб, які знищать клопів, але приносять нові проблеми.

Нашестя постільних клопів у Франції

Лише за кілька місяців до початку Олімпіади в Парижі сталася навала клопів, яких було виявлено в громадських місцях міста, таких як транспорт, кінотеатри та медичні установи.

Відеозаписи обурених пасажирів, розміщені в соціальних мережах, показують клопів, що повзуть по сидіннях у метро й автобусах. Навіть в аеропорту Шарль де Голль були виявлені ці комахи.

Уряд вирішив створити спеціальну "цільову групу" для боротьби з цими шкідниками. Експерти пояснюють, що постільні клопи — це комахи-кровососи, які харчуються кров'ю людини й ведуть нічний спосіб життя, кусаючи людей уві сні. Вдень вони ховаються, тому їх складно помітити.

Нашестя клопів у Франції Фото: 9 News

Після позбавлення від клопів у Франції в 1950-х роках вони повернулися через зростання щільності населення і розширення громадського транспорту.

Згідно з офіційними даними, кожна десята французька сім'я зіткнулася з наявністю цих паразитів у своєму будинку. Боротьба з ними вимагає значних витрат, і обробка приміщень може коштувати кілька сотень євро і вимагати кілька циклів.

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