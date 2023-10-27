"Великі діти": жінка виселила з дому своїх 40-річних синів через суд

Мати також була роздратована тим, що її діти не хотіли платити за проживання та не виконували жодної роботи по дому. Обидва чоловіки мають роботу, але відмовляються облаштовувати особисте життя.

В Італії 75-річна жінка виграла суд про виселення двох своїх синів 40 і 42 років. "Великі діти" відмовляти влаштовувати особисте життя і продовжували жити зі своєю матір'ю. Про це пише The Guardian.

Частка дорослих італійців, які продовжують жити з батьками, вже давно висока, але одна мати була змушена піти на радикальні заходи після того, як двоє її синів — обом за 40 — відмовилися залишити затишне родинне вогнище.

75-річна жінка з північного міста Павія втомилася від необхідності утримувати своїх синів 40 і 42 років і неодноразово намагалася переконати їх облаштувати своє власне життя, тим паче, що в кожного з них була робота.

"Ніхто з них не хотів про це чути", — розповідала італійка.

Мати також була роздратована тим, що її сини не платили за рахунками й не виконували жодної роботи по дому. Тому вона звернулася до суду, внаслідок чого суддя з Павії Симона Катербі з розумінням поставилася до її біди та винесла рішення про виселення чоловіків. У чоловіків є час до 18 грудня, щоб з'їхати.

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Видання зазначає, що за даними 2022 року, майже 70% жителів Італії віком від 18 до 34 років, як і раніше, живуть удома з батьками: 72,6% чоловіків і 66% жінок.

Попри те що в Італії завжди існувала культура проживання кількох поколінь під одним дахом, останніми роками кількість молодих дорослих, які довше живуть у родинному домі, збільшилася, здебільшого через складні економічні умови та тривалий час, необхідний для пошуку стабільної роботи.

Багатьох із них називають "великими дітьми" (bamboccioni) — термін, уперше використаний італійським політиком у 2007 році для кепкування над дорослими, які все ще живуть із батьками

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік забув про дружину "в туалеті" під час тривалої поїздки. У жінки не було з собою грошей, а телефон був у сумці в машині. Вона вирішила йти пішки в надії знайти кого-небудь, хто міг би їй допомогти. Пройшовши майже 21 км, їй вдалося знайти поліцейську дільницю.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.