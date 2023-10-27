Дошкуляла сусідам: "надто гламурна" 60-річна модель втратила свій пляжний будиночок (фото)

Жінка була засуджена до умовного тюремного ув'язнення і великого штрафу за порушення судової заборони після спроби помститися своїй колишній сусідці.

У Великій Британії 60-річну модель Мішель Спайсер виселили з пляжного будиночка за те, що вона була "занадто гламурною". Пізніше жінка була оштрафована судом на 56 тисяч фунтів стерлінгів за "кампанію помсти". Про це пише Daily Star.

Британка була засуджена до умовного тюремного ув'язнення і великого штрафу за порушення судової заборони після спроби помститися своїй колишній сусідці.

Після розлучення 2020 року жінка заплатила 15 000 фунтів стерлінгів за пляжну хатину в Горінг-бай-Сі (Західний Суссекс), яку вона назвала своїм "русалочим притулком", але 2021 року її виселили. Вона стверджує, що її вигнали за те, що вона "занадто гламурна".

Жінка вступила в конфлікт із місцевими жителями, які розцінювали її поведінку, як антисоціальну. За їхніми словами, вона недбало паркувала свій автомобіль з відкритим верхом і залишала голосно увімкнену музику. З кожним днем настрій людей дедалі більше псувався, і одна сусідка поскаржилася до міської ради, яка 2021 року виселила Спайсер.

Жінка купила будиночок у 2020 році після розлучення Фото: SWNS

За останні 25 років вона стала першою людиною, яку вигнали з пляжної хатини в цьому районі. Британка стверджує, що сусіди заздрили їй.

"Я думаю, що вони заздрять мені, тому що я модель і дуже гламурна, зі спортивною машиною", — розповідала вона 2021 року.

Після цього Спайсер почала "кампанію помсти" проти жінки, яка в результаті переїхала в інше місто і влаштувалася на нову роботу. Колишня сусідка, ім'я якої не розголошують, була змушена вдягати сонцезахисні окуляри та толстовку, коли ходила в магазин, щоб її не впізнали. Адвокатеса жінки, Кейт Стрендж, заявила, що ці інциденти зруйнували життя її клієнтки.

"Домагання, на які скаржилася позивачка, охоплювали словесні образи, чіпляння, залякування, фотографування і запис позивачки без її згоди", — зазначила вона.

У 2021 суд виселив "гламурну модель" Фото: Champion News

На момент початку переслідування Спайсер було заборонено перебувати на набережній, проте вона проігнорувала судову заборону і продовжувала чіплятися до неназваної жінки. Вона визнала низку порушень судової заборони, внаслідок яких вона розмістила в Instagram "образливий контент".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік забув про дружину "в туалеті" під час тривалої поїздки. У жінки не було з собою грошей, а телефон був у сумці в машині. Вона вирішила йти пішки в надії знайти кого-небудь, хто міг би їй допомогти. Пройшовши майже 21 км, їй вдалося знайти поліцейську дільницю.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.