Момент, який змінив усе: американець, який пережив інфаркт, пішов жити в печеру (фото)

Колишній інструктор з виживання Донні Даст вирішив повністю змінити своє життя, перевіривши на собі власний метод реабілітації. Протягом шести місяців він виживав у лісі, полюючи та збираючи ягоди.

У США 37-річний спортсмен і колишній військовий Донні Даст переніс серцевий напад. Це послужило приводом для радикальної зміни життя чоловіка. Він вирішив максимально віддалитися від цивілізації, оселившись у лісовій печері та мінімізувавши контакти із зовнішнім світом. Про це пише The Guardian.

Американець вирішив, що дика природа Колорадо — найкраще місце для цього. Протягом шести місяців він жив у лісі, полюючи та збираючи ягоди.

Донні спочатку відчував болі в грудях, але не надавав їм особливого значення. Він відкладав похід до лікаря доти, доки йому не знадобилася екстрена госпіталізація. У колишнього військового стався інфаркт, через який йому провели стентування.

Попри те, що чоловік був ще молодий, його визначили в реабілітаційну групу з 85-річними пенсіонерами.

Протягом шести місяців він виживав у лісі, полюючи і збираючи ягоди Фото: The Guardian

"Коли через три дні я вийшов із лікарні, я ледь міг ходити. Мене направили на реабілітацію, але я вважав, що для мого зцілення потрібно щось іще. Як людина, що вміє робити кам'яні знаряддя праці і жити в екстремальних умовах, я знав, що саме там мені потрібно бути. І ось, після кількох сеансів реабілітації, я вирішив: "Я йду звідси!" і вирушив жити в печеру, де можна було полювати на тварин і пити зі струмків", — розповів американець.

Колишній інструктор з виживання вирішив повністю змінити своє життя і вирушив жити в ліс.

У періоди лісового життя чоловік не користувався сучасним обладнанням, полював на кроликів і білок, готував їжу на багатті та харчувався здебільшого ягодами, грибами та підстреленою дичиною. Для життя він пристосував кілька печер і час від часу перебирався з однієї в іншу. Перші пів року він чергував життя в лісі зі звичайним життям у будинку в Колорадо. Пізніше він купив трейлер для вільного переміщення.

Чоловік написав кілька книг із виживання Фото: The Guardian

"Майже шість місяців я чергував звичайне життя з життям у пустелі Колорадо. Ми з дружиною розійшлися, але я не хотів надовго розлучатися з нашими синами, тому я часто повертався, щоб поспілкуватися з ними. Найдовший термін моєї відсутності склав трохи менш як два місяці", — поділився Донні.

Зараз чоловік повністю здоровий і щасливий. Він переніс пережитий ним досвід терапії в диких умовах на сторінки кількох своїх книг і активно ділиться своїм життям у соціальних мережах.

Раніше Фокус повідомляв, що британці розповіли про плюси життя в "ізольованому" селі. Його жителі зазвичай спілкуються тільки з Мей Фокс, яка володіє магазином May Stocks. Усе розташоване біля одного відрізка дороги, уздовж якого стоять фермерські та сучасні будинки людей, а також один паб.

Також стало відомо, що горбатий кит вистрибнув із води і збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.