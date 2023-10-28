"Поганий вплив": блогер забрав дітей зі школи через зайву вагу вчительки (відео)

Часто батьки очікують, що педагоги матимуть певний вигляд і прекрасне фізичне здоров'я. Автор бестселерів і гуру в галузі нерухомості Кріс Крон вирішив, що вчителька із зайвою вагою не повинна навчати його дітей.

Інфлюенсер Кріс Крон розповів, що забрав своїх дітей зі школи після того, як виявив, що вчителька його дітей має "200 фунтів" (трохи більше ніж 90 кг) зайвої ваги. На його думку, вона не надихає школярів. Про це чоловік повідомив у своєму ролику в TikTok.

Часто батьки очікують, що педагоги виглядатимуть певним чином і матимуть прекрасне фізичне здоров'я. Один із батьків розповів, що забрав своїх дітей зі школи, бо їхня вчителька, на його думку, мала зайву вагу і була надто нудною.

Такою думкою поділився автор бестселерів і гуру в галузі нерухомості Кріс Крон зі своїми 1,2 млн підписників.

"Того дня, коли я забрав своїх дітей зі школи, я був присутній на батьківських зборах, а вчителька мала 200 фунтів зайвої ваги. Я подивився на неї й сказав, що в неї мало енергії та депресія. Ви проводите з моєю дитиною більше часу протягом дня, ніж я. І я стурбований тим, який поганий вплив ви справляєте. Ви не є людиною, що захоплює. Більшість викладачів насправді не мають натхнення і не люблять те, що вони роблять. І тут виникає дуже крута система, яка назавжди зберігає за ними робоче місце. Людину просто не можна звільнити", — розповів Кріс.

Ілюстративне фото Фото: livejournal

Чоловік зазначив, що у вчителів одна з найважливіших робіт за найгіршої оплати.

"Уся система неправильна. Якби ви віддали свою дитину в державну школу, як ви думаєте, яка зарплата має бути у вчителя? Мої вчителі отримують надбавку в десять тисяч доларів щороку. Там 70, 80 тисяч доларів на рік. І я вибираю вчителя. Я вибираю найкрутішого, найдосвідченішого, найсильнішого", — додав він.

Коментарі Кріса викликали бурхливу реакцію глядачів, багато хто засудив його за висловлювання про вагу вчительки.

"У мене зайва вага, і я чудова вчителька! Можливо, я не така крута і підтягнута, але я справді хороша у своїй справі. Ви зробили кілька чудових зауважень, але втратили мене через згадку про вагу", — написала одна жінка.

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