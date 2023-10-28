Діляться всім: "найбільш схожі близнюки у світі" показали спільного нареченого (фото)

Красуні зустрічаються з чоловіком уже 12 років і навіть хочуть одночасно народити дитину від свого коханого. Шанувальники сестер у соцмережах називають чоловіка справжнім щасливчиком.

Анну і Люсі Декінк з Австралії називають "найбільш схожими близнюками у світі". Вони відомі тим, що діляться всім у своєму житті, навіть нареченим Беном Бірном. Цього тижня дівчата вирішили попозувати для камер разом із коханим. Про це пише Daily Star.

36-річні красуні з австралійського міста Перт зустрічаються з чоловіком уже 12 років і навіть хочуть одночасно народити від нього дитину. Шанувальники сестер у соцмережах називають нареченого справжнім щасливчиком.

Анна і Люсі, зірки телешоу Extreme Sisters, виклали на своїй сторінці в Instagram фотографію з Беном. На знімку красуні-брюнетки позують в однакових синіх сукнях з капюшонами, а їхній кавалер обіймає їх за плечі. Сестри, які разом приймають душ і користуються туалетом, мають майже однаковий вигляд.

"У Бена є близнючки", — підписали вони своє фото.

"У Бена є близнючки" Фото: annalucydecinque/Instagram

Шанувальники сестер у соцмережах були в захваті від цього знімка і поспішили поділитися своїми враженнями.

"Подвійне кохання — він дуже щаслива людина. Він такий милий, так піклується про вас обох, мені подобається спостерігати за вами. Підтримка і любов, які ви відчуваєте один до одного, — це щось особливе і рідкісне", — написав один із них.

Сестри разом приймають душ і навіть користуються туалетом Фото: annalucydecinque/Instagram

Тріо, яке щоночі спить разом в одному величезному ліжку, вже понад рік намагається завагітніти.

"Любов є любов, ми всі дорослі люди. Наша мама насправді переконує нас народжувати природним шляхом. Я не знаю, як це буде працювати. Ми маємо зробити це одночасно. Як це буде працювати? Це буде ще одна проблема. На Бена чиниться великий тиск", — розповів Анна і Люсі під час телепередачі.

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