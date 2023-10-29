Ноу-хау в боротьбі з крадіжками: в США на полицях замість товарів розміщують їхні фото (фото)

У фоторамках можна побачити туалетний папір, кухонні рушники, ліки тощо. Все через набіги підлітків, які буквально змітають усе з полиць.

У Вашингтоні в США власники магазинів, які потерпають від безконтрольних крадіжок, знайшли спосіб, як із ними боротися. Відтепер замість товарів на полицях вони розміщують їхні фото. Про це пише Daily Mail.

Понад 900 закладів торгівлі в місті планують закритися вже наступного року через постійні крадіжки. Під загрозою закриття також близько 1500 аптек.

Останнім часом почастішали випадки, коли до торгової точки забігають кілька десятків грабіжників, загалом підлітки, розкрадають і псують товар і втікають. Охоронець, який чергує в магазині, просто не в силах впоратися з навалою крадіїв. Після таких набігів на полицях не залишається майже нічого.

На фото туалетний папір, рушники та навіть ліки

Через це в багатьох магазинах товари замінили на фото, а клієнти, які хочуть прибдати товар, натискають кнопку, і тоді продавець виносить його їм зі складу.

"Коли ви заходите в магазин, ви можете подумати, що він закривається, тому що на полицях майже нічого немає. Я запитала співробітника, що крадуть найчастіше, і він просто розсміявся та сказав: "Усе". Вони кидають їжу та напої на землю й топчуть їх, залишаючи великий безлад", — сказала глядачам репортерка Fox 5 Сьєрра Фокс.

Аналогічна ситуація в місцевих аптеках. Через крадіжки містяни ризикують залишитися без ліків.

Жителі Вашингтона, які подорожують за кордон, дивуються, як у Європі на полицях магазинів можуть спокійнісінько собі стояти вартісні ноутбуки й інша побутова техніка, і її ніхто не краде.

Нагадаємо, що в Польщі чоловік прикидався манекеном, щоб обкрадати магазини й об'їдати кафе. Він "завмирав" до закриття торгового центру, а потім чинив крадіжки.

Раніше повідомляося, що 28-річну бельгійку звинуватили в крадіжці археологічних артефактів. Вона взяла 3 камені під час відпочинку в Манавгаті, місті на сході Анталії.