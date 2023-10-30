"Щось особливе": у "Сімпсонах" зробили чергове "передбачення майбутнього" про Ілона Маска

Нова серія "Сімпсонів" торкнулася мільярдера Ілона Маска, який нещодавно перейменував Twitter на X. У ній передбачається, що одна з його ракет влучить у Міжнародну космічну станцію.

У недільному випуску "Сімпсонів", можливо, прозвучало чергове сміливе пророцтво майбутнього, пов'язане з Ілоном Маском, його космічними ракетами й компанією X (колишній Twitter). Багато глядачів думають, що воно може збутися вже найближчим часом. Про це пише Yahoo Entertainment.

Багаторічна анімаційна передача на каналі Fox з початку 1990-х років робить передбачення, які, на думку деяких глядачів, рано чи пізно збуваються.

У неділю вийшов четвертий епізод 35-го сезону "Сімпсонів" під назвою "Пастка для спраги: Корпоративна історія кохання", що був великим пародійним документальним фільмом про молоду виконавчу директорку Персефону, яка кинула коледж. Героїня уособлює собою філософію Кремнієвої долини "прикидайся, поки не доб'єшся свого". Зрештою їй вдається зачарувати містера Бернса і змусити його профінансувати проєкт її мрії, після чого вони одружуються.

В одному з епізодів він дарує їй на день народження "щось особливе" у вигляді листівки. Персефона подумала, що її новий чоловік подарував їй подарункову карту.

"Ні, я купив тобі Twitter, всю компанію! Це була вигідна угода, попередньому власнику довелося продати її після того, як його самокерована ракета з Марса врізалася в Міжнародну космічну станцію". — відповідає Бернс.

Для більшої переконливості за цією сценою наступила інша, в якій містер Бернс і Персефона дають інтерв'ю медіаперсоні та одному з творців серіалу "Мільярди" Ендрю Россу Соркіну, який натякнув, що, ставши власником X, містер Бернс видалив із платформи всі негативні твіти про Персефону.

Реакція соцмереж

Кумедно, що глядачі відреагували на цей епізод мультсеріалу, почавши його обговорювати в X (Twitter). Багато користувачів почали жартувати з приводу Міжнародної космічної станції, і залишати повідомлення, присвячені цій події, на випадок, якщо вона дійсно відбудеться.

"Сімпсони щойно попередили нас, що один із космічних кораблів @elonmusk зіткнеться з американською космічною станцією... вони непереможні в передбаченні трагічного майбутнього", — написав один із них.

Глядачі відреагували на цей епізод мультсеріалу, почавши його обговорювати в X Фото: Twitter

Маск у серіалі "Сімпсони"

Це не перший випадок, коли Маск згадується в популярному мультсеріалі. У 2015 році він з'явився в епізоді 26-го сезону під назвою "Маск, що впав на Землю".

Він також був персонажем і в інших культових шоу, таких як "Південний парк" і "Рік і Морті".

Видання зазначає, що поки ще рано говорити про те, чи збудеться це передбачення "Сімпсонів".

Раніше Фокус повідомляв, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого в 1988 році валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" зробив низку приголомшливих передбачень. Уперше про Адама Архона заговорили 2019 року, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Чоловік заявив, що він є мандрівником у часі з 2045 року і навіть пройшов перевірку на детекторі брехні.