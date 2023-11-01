"Полювання на привидів": президент Філіппін розповів про духів у старовинному замку родини (відео)

Фердинанд Маркос-молодший пригадав моменти, коли люстра гойдалася, а стільці переміщалися самостійно. За його словами, у палаці Малакананга постійно панувала атмосфера, ніби хтось постійно стежить за тобою.

Президент Філіппін, Фердинанд Маркос-молодший, зізнався, що у своєму дитинстві неодноразово стикався з явищами надприродного в старовинному замку свого батька, колишнього глави держави Фердинанда Маркоса-старшого. Про це пише газета Inquirer.

Він поділився спогадами про те, як разом із друзями "полював на привидів" і навів кілька прикладів.

Президент Філіппін пригадав моменти, коли люстра гойдалася, а стільці переміщалися самостійно. За його словами, у палаці Малакананга постійно панувала атмосфера, ніби хтось постійно стежить за тобою.

"Один із приятелів збирався відчинити туалет, але до того, як він узявся за ручку дверей, вони самі відчинилися. Ми закричали", — згадує Маркос.

Він переїхав до палацу, коли його батько прийшов до влади в країні. Тоді йому було всього 7 років. Маркос-старший керував Філіппінами з 1965 по 1986 рік і був повалений під час військового перевороту. Видання зазначає, що цей період залишив незгладимий слід в історії країни, його вважають одним із найважчих.

Маркос-молодший обійняв посаду президента 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого в 1988 році валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" зробив низку приголомшливих передбачень. Уперше про Адама Архона заговорили 2019 року, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Чоловік заявив, що він є мандрівником у часі з 2045 року і навіть пройшов перевірку на детекторі брехні.